Впервые: в Киеве расскажут как Леся Украинка представлена в Азербайджане и почему там уважают украинскую поэтессу

В Киеве в отеле "Radisson Blu Hotel" состоится торжественное литературно-художественное мероприятие, посвященное международному проекту "Леся Украинка в азербайджанском культурном пространстве".

Куратором проекта и автором исследования является Марина Гончарук — бывшая представительница государственных учреждений Азербайджана в Украине, директор Украинско-Тюркского Центра.

Впервые в рамках одного мероприятия будет системно представлено, как фигура Леси Украинки интегрирована в культурное пространство Азербайджана и как это гуманитарное измерение со временем трансформировалось в реальные шаги поддержки Украины. Речь идет о влиянии культурной дипломатии на дальнейшую гуманитарную помощь Азербайджана, направленную на восстановление украинских городов и социальной инфраструктуры.

"В центре события — презентация первого комплексного исследования, охватывающего архивные материалы, научные публикации и культурные кейсы, связанные с фигурой Леси Украинки в Азербайджане. Работа базируется, в частности, на материалах фондов Национальной библиотеки Азербайджана имени Мирзы Фатали Ахундова и других институций.

Отдельный блок посвящен истории создания памятника Леси Украинке в городе Локбатан (Городской район Баку) — начавшейся после подписания в 2003 году меморандума о сотрудничестве между Ирпенем и этим азербайджанским городом. После подписания меморандума в Локбатане был установлен памятник Леси Украинке, а в Ирпене — выдающемуся врачу-офтальмологу, академику, жене третьего Президента Азербайджана Гейдара Алиева Зарифе Алиевой", — рассказала автор исследования, куратор проекта по изданию "Лісової пісні" на азербайджанском языке Марина Гончарук.

Марина Гончарук

Именно эти межмуниципальные и культурные связи в будущем способствовали активной гуманитарной поддержке Ирпеня со стороны Азербайджана — в частности, восстановлению социальной инфраструктуры, включая школу и медицинское учреждение.

"Для нас важно поддерживать такие проекты, ведь культура является неотъемлемой частью диалога между нашими обществами. Поддержка этого проекта со стороны азербайджанских компаний в Украине — это наш вклад в развитие гуманитарных связей и возможность открыть Лесю Украинку для более широкой аудитории ", — отмечает президент Украинско-Азербайджанской бизнес ассоциации "Терези" Джалал Гусейнов.

В рамках мероприятия также будут представлены: презентация информации о ряде книжных изданий произведений Леси Украинки на азербайджанском языке, научные статьи азербайджанских авторов, посвященные его творчеству.

А также впервые будет презентована драма-феерия "Лісова пісня" в азербайджанском переводе — издание, реализованное Государственным центром перевода Азербайджана при поддержке Украинского института книги.

Художественная часть мероприятия объединит украинскую и азербайджанскую культуры через вокальные, инструментальные и хореографические выступления.

Целью события является не только открыть новые страницы культурного присутствия Леси Украинки за рубежом, но и показать, как культура формирует доверие между странами — и в результате влияет на реальные решения в сложные исторические моменты.

Партнеры мероприятия: NEQSOL Holding, SOCAR Energy Ukraine, Украинско-Азербайджанская бизнес ассоциация "Весы", гостиница "Radisson Blu Hotel, Kyiv City Centre", Фонд поддержки диаспоры Азербайджана, ресторан "Бакинский бульвар".

Информационные партнеры: ДОМ, "Мы – Украина", FREEDOM TV, Общественное. Культура, Радио Культура, TELEGRAF, VIVA!, REAL TV, ARB 24.

Подробная информация и регистрация на мероприятие по почте ukrainian_turkic_center@ukr.net.