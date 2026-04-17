"Динамо" - "Заря": онлайн-трансляция матча чемпионата Украины (видео)

Бело-синим нужна только победа

В пятницу, 17 апреля, в Киеве состоится матч 24-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) "Динамо" — "Заря". Игра пройдет на стадионе имени Валерия Лобановского.

Киевляне подходят к игре в ужасном настроении. Бело-синие потерпели два поражения кряду и находятся на пятой позиции в первенстве Украины. "Заря", в свою очередь, идет на серии из 4 матчей без поражений и занимает 8-ю позицию в лиге.

Напомним, "Динамо" провалило еврокубковую кампанию 2025/26, не сумев выйти в плей-офф Лиги конференций. В Кубке Украины Бело-синие сыграют в полуфинале с "Буковиной" (22 апреля). Это единственный трофей, на который претендуют "динамовцы" в текущей кампании.