"Выдающийся, но...": Шовковский прошелся по звезде "Динамо"

Бывший наставник "Динамо" пролил свет на конфликт с лидером команды

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский неожиданно высказался о конфликте с вингером Бело-синих Андреем Ярмоленко. В августе 2025 появились слухи о том, что Сашо выгнал игрока прямо с тренировки.

Соответствующий комментарий Шовковский дал в сторис на своей странице в Instagram. Один из пользователей спросил Александра, что он думает о Ярмоленко. Бывший менеджер отметил, что Андрей не воспринимает информацию от тренерского штаба.

Он выдающийся украинский футболист, который сосредоточен исключительно на себе и не воспринимает информацию от тренерского штаба. Александр Шовковский

Отметим, между Шовковским и Ярмоленко якобы произошла стычка на тренировке. Позднее "Сашо" заявил, что Андрей покинул расположение команды и это странно, при этом хавбек уведомил и тренера, и менеджмент клуба. Экс-форвард "Динамо" Киев Олег Саленко считает, что Ярмоленко не играл с "Самсунспором" в Лиге конференций именно из-за конфликта с менеджером, а не из-за простуды, как это сообщили в клубе. После увольнения из "Динамо" Шовковский заявил, что Андрей не был ему помощником в команде.