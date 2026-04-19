Костюк - Подрез: где и когда смотреть исторический теннисный матч

Исторический для Украины поединок примет Руан

В воскресенье, 19 апреля, состоится финальный матч на теннисном турнире WTA 250 в Руане (Франция). Впервые в истории финалов на этом уровне встретятся две представительницы Украины: Марта Костюк (№28 WTA) и Вероника Подрез (№209 WTA).

В прямом эфире в Украине матч Костюк — Подрез покажет телеканал Setanta Sports+ и платформа setantasports.com. Об этом сообщает пресс-служба официального транслятора в telegram.

Для просмотра поединка на setantasports.com необходима подписка. На данный момент ее стоимость составляет 109 грн/месяц. Добавим, что игра Костюк — Подрез состоится на центральном корте в Руане, начало встречи в 16:30 по киевскому времени.

Отметим, 19-летняя Подрез впервые сыграет в финале турнира уровня WTA. Более того, Вероника впервые играла в основной сетке соревнований WTA. 23-летняя Марта, в свою очередь, проведет свой пятый финал, на ее счету один титул.

Ранее Костюк помогла сборной Украины пробиться в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг. Сине-желтые в квалификации одолели команду Польши (4:0).