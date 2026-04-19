Костюк — Подрез: де і коли дивитись історичний тенісний матч
Історичний для України поєдинок прийме Руан
У неділю, 19 квітня, відбудеться фінальний матч на тенісному турнірі WTA 250 у Руані (Франція). Вперше в історії фіналів на цьому рівні зустрінуться дві представниці України: Марта Костюк (№28 WTA) та Вероніка Подрез (№209 WTA).
У прямому етері в Україні матч Костюк — Подрез покаже телеканал Setanta Sports+ та платформа setantasports.com. Про це повідомляє пресслужба офіційного транслятора в telegram.
Для перегляду поєдинку на setantasports.com потрібна підписка. На цей час її вартість складає 109 грн/місяць. Додамо, що гра Костюк — Подрез відбудеться на центральному корті в Руані, початок зустрічі о 16:30 за київським часом.
Зазначимо, 19-річна Подрез уперше зіграє у фіналі турніру рівня WTA. Щобільше, Вероніка вперше грала в основній сітці змагань WTA. 23-річна Марта, своєю чергою, проведе свій п’ятий фінал, на її рахунку один титул.
Раніше Костюк допомогла збірній України пробитися до фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг. Синьо-жовті у кваліфікації здолали команду Польщі (4:0).