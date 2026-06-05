Кому действительно адресовано письмо Зеленского? Указана неожиданная цель в России

Глава государства-агрессора готов встретиться с главой Украины только в Москве

По мнению политических экспертов, встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой России Владимиром Путиным в Москве, как предлагает Кремль, недопустима по нескольким причинам. Они также рассказали "Телеграфу" о влиянии и роли письма Зеленского Путину.

Что Зеленский написал в письме Путину и как отреагировал Кремль

4 июня Владимир Зеленский написал открытое письмо Путину. Среди прочего он заявил, что по данным разведки, Кремль рассматривает планы войны еще и на 2027 и 2028 годы и надеется, что "баллистика сделает для вас то, чего не сделало все остальное". Зеленский подчеркнул, что Украина перенесла войну и на территорию РФ.

Президент Украины призвал главу России к личной встрече на нейтральной территории. Это могут быть Швейцария, Турция, страны Арабского мира, но точно не Москва или Киев. Вскоре пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил, что "если Зеленский хочет встретиться с Путиным, он может приехать в Москву".

Важно отметить, что письмо Зеленского появилось на фоне заявлений Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что он готов к переговорам и даже может рассмотреть компромиссы. Однако, по его словам, "контроль России над Донбассом" и заключение соглашения с Украиной якобы не противоречат друг другу.

Портников: реальная ситуация не изменилась даже на шаг

Журналист, публицист, писатель, политический обозреватель Виталий Портников в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" подчеркнул, что письмо Зеленского рассчитано не на то, чтобы искать какие-либо возможности для переговоров с Путиным. Настоящая цель этого письма — перебить пропагандистский эффект выступления самого Путина, делающего вид, что заинтересован в мире.

"Как вы понимаете, если кто-то заинтересован во встрече с кем-либо, он не обращается к оппоненту с оскорбительными заявлениями, о его возрасте и о возможности потери власти. Именно так это сделал Зеленский по отношению к Путину.

Но здесь нет ошибки, потому что Путин по отношению к Зеленскому снова говорил о том, что сомневается в его легитимности и обсуждал возможность подписания Зеленским документов только в случае, если на это будет воля России. Так что в этом нет ошибки Зеленского", — отметил Портников.

Виталий Портников

Он обратил внимание на то, что президент США Дональд Трамп после выступления Путина и письма Зеленского сказал, что очень хорошо, что они хотят встретиться. Хотя реально никакой возможности встречи не существует, но если бы не было письма Зеленского — Трамп говорил о миротворческих желаниях Путина.

"А так один пропагандистский прием встретился с другим. И, разумеется, на настроения любого населения это не может повлиять, потому что каждый останется "при своих".

Российское население увидит в письме пренебрежение к собственному президенту, западные элиты — отнесутся к нему в соответствии с тем, как они вообще относятся к России или Украине. А возможность переговоров останется там, где она была до этого выступления Путина и письма – в измерении политической фантастики, потому что на самом деле от этого письма реальная ситуация не изменилась даже на шаг", – убежден Виталий Портников.

Леонов: письмо Зеленского призвано повлиять на Трампа

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов объяснил "Телеграфу", что встреча Зеленского и Путина в Москве невозможна в частности с точки зрения безопасности — никто не может гарантировать, что Зеленский вернется в Украину. Также это недопустимо и потому, что позволило бы России демонстрировать доминирующую позицию.

"Думаю, это письмо в первую очередь должно повлиять на Трампа — тот уже поддержал идею встречи — и на часть российских элит. В первую очередь представляющих экономику. Население России, к сожалению, может и не услышать о нем. Но это письмо снова унижает Путина и делает для того некомфортным публичную часть разговоров о войне. И тот, кто услышит, будет еще меньше верить в "величие России", — отметил эксперт.

Рейтерович: главный адресат письма Зеленского в России — не Путин

Политолог Игорь Рейтерович еще более категоричен. Он убежден, что встреча Зеленского и Путина в Москве – это о капитуляции. Туда можно поехать только для того, чтобы подписать что-то выгодное России, отметил он в комментарии "Телеграфу".

Игорь Рейтерович

В то же время, в приглашении Зеленским Путина к переговорам он не видит "капитуляции". Даже учитывая указ Зеленского от 2022 г. о невозможности проведения переговоров с Путиным.

По мнению политолога, главным адресатом письма Зеленского является даже не Путин. Это — российские элиты. Расчет состоит в том, что на Путина нажмут и свои, и чужие.

Божко: простые россияне могут даже не узнать о письме Зеленского Путину

Политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко в комментарии "Телеграфу" отметил, что главная проблема встречи в Москве — безопасность ее участников со стороны Украины. Нельзя исключать, что РФ считает рабочим планом захват верхушки украинских властей и президента Зеленского в заложники.

Что касается готовности Зеленского к переговорам с Путиным после "запрещения переговоров", то, по мнению Божко, документ не запрещает переговоры вообще, а констатирует их невозможность в тот момент, когда был принят. Это был важный инструмент формирования украинской публичной позиции осенью 2022, когда Запад активно склонял Киев к переговорам.

"В общем, письмо скорее всего не будет прочитано широкими российскими массами в целом, но это опять-таки важный инструмент для других игроков: прежде всего для Запада. Украина демонстрирует готовность к нормальным переговорам и формирует ситуацию, в которой РФ придется придумывать какую-то ерунду, что будет гибридной формой отказа от переговоров. Это может быть использовано для усиления позиций Украины в США, которые нацелены на остановку войны как можно скорее", – уверен политический консультант.

А вот простые россияне, говорит он, о письме Зеленского, вероятно, и не узнают. Российские медиа будут скорее освещать ответ Кремля. Так функционирует российское медиапространство, несколько изолированное от мирового и тем более украинского, отмечает Божко.

В Европе считают письмо Путину правильным шагом Зеленского

Об этом сказал в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" депутат Европейского парламента от Австрии Гельмут Брандштеттер (группа Renew Europe). Зеленскому было разумно продемонстрировать стремление Киева к миру на фоне заявлений Путина на ПМЭФ-2026.

"Это был разумный шаг со стороны Зеленского. Пока Путин устраивает спектакли в Санкт-Петербурге и привлекает к себе большое внимание, Зеленский также демонстрирует, что стремится к миру. Однако я боюсь, что Путин и дальше будет терроризировать народ Украины ракетными ударами по Киеву ", — убежден он.

Гельмут Брандштеттер добавил, что у Соединенных Штатов, вероятно, есть лучшие возможности для выполнения посреднической роли, и даже Путин, возможно, не будет против этого. Европейский Союз должен и дальше твердо стоять на стороне Украины.

"Если Путину удастся разъединить нас, это значительно ослабит Европейский Союз. Он, несомненно, попытается это сделать, поэтому нам тем более важно оставаться бдительными", – резюмировал Гельмут Брандштеттер.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в Украине отреагировали на письмо президента. Убеждены, что Зеленский ударил по трем главным страхам Путина.