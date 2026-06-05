Возраст дает о себе знать? Путин "завис" во время речи (видео)

Тема о ситуации на фронте вызвала тяжелый вздох и оцепенение у главы Кремля

Глава России Владимир Путин сделал большую паузу, когда говорил о ситуации на фронте. Возникает вопрос: диктатор забыл заученный заранее текст или это было что-то другое?

"Телеграф" попросил нейросеть Gemini "посмотреть" видео и проанализировать поведение главы Кремля во время выступления.

По мнению искусственного интеллекта, зависания, паузы или так называемые "микроинсульты" речи, которые можно наблюдать на этом видео, привлекают немало внимания. Нейросеть особо отметила 11 секунду ролика, когда глава РФ глубоко вздыхает и долго не может начать предложение.

Также ИИ отметил, что точный медицинский или психологический диагноз только по видеозаписи поставить невозможно. Однако, анализируя подобное поведение, эксперты по нейропсихологии, лингвистике и анализу языка тела обычно выделяют несколько основных причин:

1. Психологическое напряжение и когнитивная нагрузка

Когда человек вынужден говорить на максимально чувствительную для себя тему (в этом случае война в Украине, которую он называет "конфликтом"), его мозг работает в режиме повышенного контроля.

Фильтрация информации: Ему нужно мгновенно взвешивать каждое слово, чтобы не болтать лишнего, что противоречило бы официальной пропаганде или выдало реальное положение дел.

Ему нужно мгновенно взвешивать каждое слово, чтобы не болтать лишнего, что противоречило бы официальной пропаганде или выдало реальное положение дел. Конструирование выдумок: Психологами доказано, что формулировка лжи или искаженной реальности требует гораздо больше когнитивных усилий и времени, чем изложение реальных фактов. Это и вызывает столь длительные "зависания".

2. Возрастные изменения и неврологическое состояние

Нейросеть также акцентировала, что Путину уже за 70, и в таком возрасте естественные когнитивные процессы могут замедляться.

Поиск слов (аномия): Временные затруднения с подбором нужного слова или формулировкой мысли являются распространенным явлением.

Временные затруднения с подбором нужного слова или формулировкой мысли являются распространенным явлением. Усталость: На фоне хронического стресса или возможных проблем со здоровьем, о которых годами дискутируют западные разведки и медицинские эксперты, способность быстро и четко реагировать на вопросы может заметно снижаться.

3. Ораторская стратегия

Иногда длительные паузы используются намеренно как элемент манипуляции, психологического давления или создания определенного образа.

Имитация "глубоких размышлений": Государственная пропаганда часто представляет такие паузы как признак того, что лидер "взвешивает каждое решение" и демонстрирует чрезвычайную серьезность.

Государственная пропаганда часто представляет такие паузы как признак того, что лидер "взвешивает каждое решение" и демонстрирует чрезвычайную серьезность. Затягивание времени: Пауза дает возможность собраться с мыслями, если вопрос оказался не совсем комфортным, или переждать волнение. На это указывает и характерный тяжелый вздох перед оцепенением.

Выводы

Gemini резюмировала, что скорее всего на видео присутствует совокупность факторов — возрастных изменений, высокого уровня стресса и необходимости тщательно цензурировать собственный язык при обсуждении темы, где реальность кардинально расходится с собственными нарративами российского диктатора.

Напомним, по мнению политических экспертов, встреча президента Украины Владимира Зеленского с Путиным в Москве, как предлагает РФ, недопустима по нескольким причинам. Они также рассказали "Телеграфу" о влиянии и роли письма Зеленского главе Кремля.