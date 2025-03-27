Увела мужа из семьи и помогла ему строить карьеру на ТВ: что известно о жене главы Пентагона Хегсета

Дженнифер Роше была опорой Fox News с 2006 года

Исполнительный продюсер Fox News Дженнифер Роше — третья супруга Пита Хегсета, который при Дональде Трампе занимает пост министра обороны США.

О романе между нынешними супругами стало известно еще в 2017 году, когда Хегсет был женат на своей второй жене Саманте Диринг. В этом браке пара воспитывала троих детей, но даже они не помешали мужчине пойти "налево". Детальнее — в материале "Телеграфа".

Дженнифер Роше была исполнительным продюсером республиканского канала Fox News с 2006 года, а сам Пит был ведущим. В книге "Мистификация", изданной в 2020 году бывшим главным медиакорреспондентом CNN Брайаном Стелтером, руководитель Fox News заявил, что Роше "отдавала предпочтение Питу, предоставляя ему больше эфирного времени".

Известно, что в 2017 году от Хегсета Дженнифер, которая была матерью троих сыновей от предыдущего брака, родила дочь, которой сейчас 7 лет. В том же году будущий глава Пентагона развелся со второй супругой.

В 2019 году Хегсет и Роше сыграли роскошную свадьбу в гольф-клубе Дональда Трампа — Trump National, который находится в американском поселке Колтс-Нек, штат Нью-Джерси.

С тех пор Дженнифер сопровождает мужа на многих политических и светских мероприятиях. Любят супруги фотографироваться и с нынешним скандальным президентом США.

26 января 2025 года Роше поделилась в Инстаграм фотографией, на которой она с детьми присутствует на церемонии приведения Хегсет к присяге. "Я так горжусь своим мужем и, как и вы, с нетерпением жду всего, что ждет нашу страну под руководством этого президента (имеется в виду Трамп — ред.) и его прекрасно выбранных лидеров. Это новая глава, и ее автор — Бог, он пишет самые прекрасные истории", — написала женщина.

В социальных сетях Дженнифер делится с подписчиками фотографиями с семейных посиделок, совместных поездок и мест отдыха. Она активно поддерживает мужа, состояние которого ранее оценивались в 17 миллионов долларов.