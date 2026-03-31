Сборная Украины обыграла Албанию в "последнем" матче Реброва (видео)

Сине-желтые в новой выездной форме добыли минимальную победу

Во вторник, 31 марта, сборная Украины сыграла поединок против Албании. Игра состоялась в Испании и несла товарищеский характер.

Что нужно знать

Украина обыграла Албанию в "утешительном" матче

Победный гол на счету Гуцуляка

После игры решится судьба Реброва

Встреча, проходившая на стадионе "Сиутат де Валенсия" в Валенсии, завершилась со счетом 1:0 в пользу украинцев. Об этом сообщает "Телеграф".

Первый тайм прошел при полном доминировании сборной Украины. Сине-желтые даже забили, однако гол Яремчука был отменен из-за офсайда. Украинцы много били, правда, в основном мимо ворот, а албанцы угрожали владениям Ризныка случайными забросами, один из которых даже привел к выходу один на один с вратарем.

Уже на первой минуте второго тайма украинцы открыли счет. Михайличенко, который заменил в старте Миколенко, исполнил навес, а Алексей Гуцуляк головой переправил мяч в ворота гостей. Сине-желтые продолжили давление на ворота Стракоши, однако голов зрители больше не увидели, хотя Шапаренко был близок к взятию ворот — мяч после удара украинца с метров 16-ти зацепил дальнюю штангу.

Отметим, именно после матча с Албанией решится судьба главного тренера сборной Украины Сергея Реброва. Это произойдет после его встречи с президентом Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андреем Шевченко.

Украина – Албания – 1:0

Гол: Гуцуляк (46)

Предупреждение: Калюжный (90)

Украина: Ризнык, Михайличенко, Сарапий, Забарный, Конопля (Тымчик, 64), Малиновский (Пихаленок, 74), Ярмолюк (Калюжный, 64), Шапаренко (Судаков, 83), Волошин (Зубков, 74), Яремчук (Пономаренко, 64), Гуцуляк (Цыганков, 83).

Албания: Стракоша, Митай, Джимшити, Плана, Хюсай (Балью, 59), Аслани, Ходжа (Пило, 46), Шеху (Байрами, 59), Лячи (Паязити, 59), Узуни (Асани, 83), Броя (Мехмети).

Напомним, сборная Украины не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026. Сине-желтые не смогли пройти Швецию (1:3) в полуфинале плей-офф квалификации европейского отбора. Албания, в свою очередь, на этой же стадии отбора проиграла Польше (1:2). В итоге за путевку на Мундиаль боролись шведы и поляки (3:2), а албанцы и украинцы провели товарищескую встречу. Ранее украинцы не смогли попасть на Мундиаль напрямую, заняв второе место на групповом этапе квалификации.