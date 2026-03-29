"Вы в Барселоне по работе?": украинка случайно попала в дом звездного футболиста

Была у меня недавно клиенткой жена Роберта Левандовски, футболиста. Я не очень интересуюсь футболом и на тот момент не имела понятия кто это.

Записалась ко мне какая-то Анна, записывала ее ассистент, поэтому я даже не знала, к кому еду. Приехала к ней домой, познакомилась, делаю мейк и прическу, заходит этот Роберт, все трое лялякаем и я такая: "Ой, а как вам в Барселоне? Вы по работе переехали, да?"

Я только через неделю в разговоре с друзьями узнала, насколько известны Роберт Левандовски и его жена Анна. Они кринжанули с меня знатно.