"Вы в Барселоне по работе?": украинка случайно попала в дом звездного футболиста

Михаил Корнилов
Марта Родык, Роберт и Анна Левандовски Новость обновлена 29 марта 2026, 13:14
Марта Родык, Роберт и Анна Левандовски. Фото instagram.com/annalewandowska, threads.com/@martarodyk

Забавный случай с украинкой произошел в Испании

Стилист по волосам и макияжу Марта Родык поделилась в соцсетях интересной историей. Клиенткой девушки оказалась Анна Левандовски, жена звездного футболиста "Барселоны" и сборной Польши Роберта Левандовски.

Родык в threads рассказала, как познакомилась с Анной и Робертом. При этом украинка ничего не знала о работе поляка, из-за чего попала в неловкую ситуацию.

Была у меня недавно клиенткой жена Роберта Левандовски, футболиста. Я не очень интересуюсь футболом и на тот момент не имела понятия кто это.

Записалась ко мне какая-то Анна, записывала ее ассистент, поэтому я даже не знала, к кому еду. Приехала к ней домой, познакомилась, делаю мейк и прическу, заходит этот Роберт, все трое лялякаем и я такая: "Ой, а как вам в Барселоне? Вы по работе переехали, да?"

Я только через неделю в разговоре с друзьями узнала, насколько известны Роберт Левандовски и его жена Анна. Они кринжанули с меня знатно.

Марта Родык

В сети посмеялись над ситуацией и отметили, что украинке нечего стыдиться, ведь она не интересуется футболом.

Справка: Роберт Левандовски — один из самых титулованных футболистов мира, выступает на позиции форварда. Дважды выигрывал "Золотую бутсу", дважды признавался лучшим игроком мира по версии ФИФА. Женат на Анне с 2013 году, пара воспитывает двух дочерей: Клару и Лауру.

Роберт и Анна Левандовски
Роберт Левандовски с семьей
Напомним, Роберт в 2026 году уже выиграл первый трофей с "Барселоной". Каталонцы победили "Реал" в финале Суперкубка Испании.

