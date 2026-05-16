Украину ждет всплеск криминала из-за мигрантов? Кто и зачем на самом деле пугает украинцев

Эксперты об этнической преступности, ОПГ и кто расшатывает Украину

Из-за войны Украина уже сталкивается с дефицитом рабочей силы. На этом фоне в обществе стали появляться опасения по поводу возможной "мигрантской" или этнической преступности. Однако такие угрозы сильно преувеличены.

Об этом "Телеграфу" рассказали эксперты. По их мнению, главную опасность представляет скорее раздувание этой темы Россией для дестабилизации ситуации внутри страны.

Кандидат юридических наук, эксперт по уголовному праву Григорий Усатый заметил, что из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину и, как следствие, глобального оттока населения за границу, потерь на фронте, уменьшения рождаемости и неотвратимого старения населения, актуализируется непростой вопрос замещения этих пробелов за счет трудовых мигрантов из-за границы.

Существует ли угроза усиления преступности из-за мигрантов?

"По моему мнению, пока рано говорить о серьезности потенциальной угрозы этнической преступности в Украине. В первую очередь из-за отсутствия масштабности этого явления на сегодня", – сказал он.

Вместе с тем, считает эксперт, Украине уже сейчас необходимо активно работать над установлением эффективных предохранителей от "мигрантской" преступности в действующем законодательстве, совершенствовать деятельность соответствующих государственных органов: миграционной службы, СБУ, национальной полиции, таможни, пограничной службы и т.д.

В целях эффективной профилактики контрабанды, теневого обращения оружия, торговли людьми, распространения наркотрафика нужно изучать лучший зарубежный опыт и использовать последние наработки криминологической науки.

Этническая преступность в 90-х: параллели

"Новейшая история украинского государства убедительно свидетельствует, что в 90-х одолеть этническую преступность удалось лишь при наличии реальной политической воли и после существенного усиления возможностей правоохранительного блока. В частности, речь идет о решающей роли УБОП (Управление борьбы с организованной преступностью – ред.) в борьбе с "кавказской" оргпреступностью", – подчеркнул Усатый.

В свою очередь, бывший сотрудник Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины Анатолий Фесун считает, что "мигрантская" преступность Украине не угрожает.

"У нас работали "воры в законе" со всего СССР, но мы их вылавливали. А теперь к нам едут простые работяги", – пояснил он.

Люди не позволят работать этническим преступным группировкам в Украине

Бывший сотрудник ГУ БОЗ утверждает, что трудовые мигранты не могут трансформироваться в этнические организованные преступные группировки (ОПГ).

"Где существуют этнические ОПГ? Самые большие – в США. В Италии – Коза Ностра, в Китае – Триада, в Японии – Якудза. А здесь их нет и не будет. Из всех стран, которые сюда заедут, – не будет. Мы их просто сокрушим в секунду. У нас больше рычагов влияния на такие этнические ОПГ – кто-то сядет, а кого-то выбросим из страны", – сказал он.

По мнению Фесуна, такие группировки в Украине были бы как на ладони. Оперативник в отставке подчеркнул, что из-за войны украинцы настолько внимательны и насторожены, что все видят. Они замечают, когда что-то не так стоит, человек не там стоит, не так смотрит, не туда пошел, не в то время.

"Поэтому абсолютно четко будет обнаружена любая попытка совершить преступление организованной преступной группировкой", – считает эксперт.

В то же время он добавил: нельзя сказать на 100%, что не будет какого-нибудь "засланного казачка" или агента. Но для этого есть служба контрразведки, Служба безопасности, Главное управление разведки и система МВД.

Кто раздувает мигрантский кейс?

Григорий Усатый отметил, что Украина всегда была мультинациональным государством, которое толерантно относится к представителям других государств, народов, национальностей. Поэтому стоит обратить внимание на то, кому именно сейчас выгодно распространять определенные нарративы в отношении мигрантов, расшатывая внутреннее единство и создавая атмосферу глобального страха и нетерпимости. Очевидно, что это Россия.

С ним согласен и Анатолий Фесун. Он подчеркнул, что нашим врагам выгодно дестабилизировать ситуацию в Украине любым способом. А все началось с того, что в медиа назвали цифры: в Украине очень тяжелая демографическая ситуация, потому что на 1000 женщин детородного возраста рождается шесть детей. Затем наши враги стали делать вбросы, а российская пропаганда – разгонять цифру в 300-400 тысяч мигрантов.

"Но это все ложь. Поэтому телевидение, журналисты в Facebook, в интернете должны положить этому конец. Для этого нужно привлечь не только масс-медиа, но и государственную машину, которая все это должна либо подтверждать, либо опровергать", – сказал бывший сотрудник ГУ БОП.

Напомним, бывший народный депутат и эксперт по социальной политике Павел Розенко рассказал, что разговоры о массовом ввозе в Украину работников из стран Азии не соответствуют реальности. Сам рынок труда сейчас остается малопривлекательным для иностранцев из-за войны, низких зарплат и рисков безопасности, поэтому ожидать, что мигранты могут заменить старших украинцев на должностях не стоит.