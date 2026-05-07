NOVUS радует покупателей: как и где получить большую скидку и бонусы

Это отличный шанс сэкономить семейный бюджет.

В Киеве по проспекту Николая Бажана планируют открыть магазин NOVUS. Именно к этому событию были сделаны скидки на популярные товары.

Об этом сообщает "Телеграф". Мы узнали, что именно можно будет приобрести по выгодной цене и какие приятные сюрпризы ждут покупателей.

Что положить в корзину — акционные предложения

Специальные цены будут действовать на базовые продукты, которые пригодятся на каждой кухне:

Масло сливочное Dziugas (200 г) — 59,99 грн;

Сливочное масло. Фото с сайта магазина. Цена 59,99 грн будет актуальна 8.05

Огурец отборный (за кг) – 59,99 грн;

Огурец. Фото с сайта магазина. Цена 59,99 грн будет актуальна 8.05

Сыр полутвердый Гауда (100 г) — 26,90 грн.

Следует заметить, что указанные цены актуальны именно для нового магазина по случаю его открытия. В связи с этим стоимость товаров на официальном сайте или других точках сети может отличаться от указанной в праздничном прайсе.

Бонусы для лояльных клиентов

Кроме скидок, покупатели могут извлечь дополнительную выгоду. Если в день открытия вы загрузите мобильное приложение NOVUS и отсканируете свой QR-код на кассе, сеть насчитает 100 бонусов на следующую покупку. Это отличный шанс сэкономить еще больше во время следующего визита.

Когда и где ждать открытия

Торжественное открытие магазина по адресу просп. Николая Бажана, 14А состоится уже в эту пятницу: 8 мая в 10:00.

