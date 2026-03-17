"Динамо" и "Шахтер" отказались здесь играть: почему НСК "Олимпийский" простаивает почти 4 года

Главная арена Украины, возможно, в мае вновь примет болельщиков

НСК "Олимпийский" — стадион в Киеве, который принимал финал Евро-2012, сейчас простаивает, хотя футбольная жизнь в столице не прекращается даже во время большой войны. В сети ностальгируют по главной арене страны.

Что нужно знать

НСК "Олимпийский" больше 3 лет не принимает матчи

"Динамо" и "Шахтер" отказались играть здесь по разным причинам

В мае Бело-синие и Горняки сыграют в УПЛ, вероятно, на "Олимпийском"

Футбольный блогер Николай Хайтул запустил опрос в threads, где спросил когда пользователи были на футболе в последний раз. Он отметил, что болельщики посещали "Олимпийский" больше 4 лет тому назад, а последняя игра здесь прошла в августе 2022 года без зрителей.

На НСК "Олимпийский" не играли в футбол уже 3,5 года. Последний матч на НСК "Олимпийский" – это "Шахтер" – "Кривбасс" (1:0), который состоялся 28 августа 2022 года в рамках УПЛ. Последний матч на "Олимпийском" со зрителями — это "Динамо" — "Заря" (1:1), 12 декабря 2021 года (7159 зрителей). Ибо на момент игры "Шахтер" — "Кривбасс" 28 августа 2022 года в Украине еще не допускали зрителей на трибуны после начала полномасштабной войны. Николай Хайтул

Последним официальным футбольным матчем, проведенным на киевском НСК "Олимпийский" перед его закрытием для проведения массовых мероприятий в связи с военным положением, стала игра чемпионата Украины сезона 2021/2022 — "Шахтер" — "Кривбасс" (1:0).

После этой игры "Шахтер" отказался играть на НСК "Олимпийский". Домашней ареной Горняков с того времени стала "Арена Львов". Дончане еврокубковые домашние матчи играли в Польше, из-за чего именно Львов, который ближе к границе, стал новым место базирования "Шахтера".

Что касается "Динамо", то Бело-синие предпочли играть на стадионе имени Лобановского. Вероятно, это связано с экономической целесообразность — эксплуатация НСК "Олимпийский", вмещающего 70 050 зрителей, обходится значительно дороже, чем содержание стадиона имени Лобановского. В условиях текущих ограничений на посещаемость заполнить огромную арену невозможно, что делает игры на "Олимпийском" убыточными.

Добавим, в связи с военным положением в Украине действуют лимиты на количество болельщиков на трибунах, привязанные к вместимости доступных укрытий. На стадионе "Динамо" квота зрителей была расширена до 4 333 человек в октябре 2025 года, что делает этот стадион оптимальным для выступлений киевлян в УПЛ.

Примечательно, что НСК "Олимпийский" остается в календаре для проведения большого матча "Динамо" — "Шахтер" в УПЛ сезона 2025//26. Игра запланирована на май 2026 года, однако официально место встречи еще не утверждено.

