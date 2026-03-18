Ударил Сабо? Шовковский впервые рассказал о переломном моменте в "Динамо" (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Известный специалист разозлил юного вратаря
Александр Шовковский, советник президента "Динамо" Игоря Суркиса, бывший футболист и экс-тренер Бело-синих рассказал, что мог вылететь из киевского клуба. Произошло это, когда у руля столичного клуба стоял Йожеф Сабо.
Соответствующий комментарий Шовковского приводит YouTube-канал "Денис Бойко". Сашо однажды едва не ударил главного тренера. Спас ситуацию Николай Павлов.
Рассказываю впервые. Мы играли игру с "Зиркой" Кировоград на выезде. 1:0 выигрывали и 2:1 проиграли. Я недостаточно удачно сыграл в том матче. Мне забили прямым ударом в мой угол со штрафного. И еще какой-то момент был. После игры, безусловно, расстроены все.
Я сижу и Сабо эмоционально, как всегда, там что-то говорит. Я спокойно относился к любым моментам. Я сижу, ну не доволен, почти слезы на глазах, кладу свои вещи в сумку, а он на эмоциях берет эту сумку и в тот момент, когда я кладу туда вещи, ногой как ударит, как по мячу. Ну и по моим рукам. И я так немного закипел. Я вскакиваю. Хорошо, что в тот момент Николай Петрович был рядом. Он меня так тихонько обнял и так в сторонку. Если бы он меня не остановил, я не знаю, чем бы закончилась история.
Шовковского после неудачной игры отправили в дубль, где он сыграл один матч. Затем его вернули в основу. Если бы Сашо тогда ударил главного тренера "Динамо", вероятно, он мог бы и не стать легендой клуба. От молодого футболиста, скорее всего, просто избавились бы.
Ранее Шовковский впервые рассказал о конфликте с Андреем Ярмоленко. Между ними якобы произошла стычка на тренировке. Позднее "Сашо" заявил, что Андрей покинул расположение команды и "это странно", хотя хавбек уведомил и тренера, и менеджмент клуба. Экс-форвард "Динамо" Киев Олег Саленко считает, что Ярмоленко не играл с "Самсунспором" в Лиге конференций именно из-за конфликта с менеджером, а не из-за простуды, как это сообщили в "Динамо".
Позднее появилась информация, что Ярмоленко может сменить Шовковского на тренерском мостике Бело-синих. В итоге после увольнения Сашо команду возглавил Игорь Костюк.