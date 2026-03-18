Ударил Сабо? Шовковский впервые рассказал о переломном моменте в "Динамо" (видео)

Рассказываю впервые. Мы играли игру с "Зиркой" Кировоград на выезде. 1:0 выигрывали и 2:1 проиграли. Я недостаточно удачно сыграл в том матче. Мне забили прямым ударом в мой угол со штрафного. И еще какой-то момент был. После игры, безусловно, расстроены все.

Я сижу и Сабо эмоционально, как всегда, там что-то говорит. Я спокойно относился к любым моментам. Я сижу, ну не доволен, почти слезы на глазах, кладу свои вещи в сумку, а он на эмоциях берет эту сумку и в тот момент, когда я кладу туда вещи, ногой как ударит, как по мячу. Ну и по моим рукам. И я так немного закипел. Я вскакиваю. Хорошо, что в тот момент Николай Петрович был рядом. Он меня так тихонько обнял и так в сторонку. Если бы он меня не остановил, я не знаю, чем бы закончилась история.