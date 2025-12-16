Передышки не будет: Кулеба объяснил, почему Россия отвергла рождественское перемирие

Бывший глава МИД Украины высказался и о "воздушном перемирии"

Во вторник, 16 декабря, Россия отказалась от рождественского перемирия. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва стремится к миру, а не перемирию, чтобы дать передышку Украине для подготовки к продолжению войны.

Экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал отказ Кремля от прекращения огня, а также возможность "воздушного перемирия".

Что нужно знать:

Кулеба считает, что россияне не согласились на рождественское перемирие, поскольку ситуация на фронте сейчас в их пользу

"Воздушное перемирие" может быть только двусторонним

У противника временные трудности из-за атак НПЗ, в то время как у Украины – серьезные проблемы в энергетической сфере

"Этого следовало ожидать. Они не хотят. Ситуация на поле боя сейчас в их пользу, и они не хотят останавливаться без понимания, ради чего", – пояснил он.

Дипломат сравнил нежелание Москвы идти на перемирие с отказом Украины выводить войска из части Донецкой области. По его словам, в обоих случаях стороны не понимают, зачем это делать и что они получат взамен.

"Никаких временных гуманитарных прекращений огня они делать не будут", – добавил Кулеба.

Вместе с тем он высказал свое мнение о "воздушном перемирии". Дипломат отметил, что сегодня степень разрушений украинской инфраструктуры такова, что даже поставка трансформаторов ситуацию не спасет.

"Для стабилизации нужно как минимум прекратить удары с воздуха. "Воздушное перемирие" возможно только обоюдно: мы не стреляем по ним, они не стреляют по нам", – сказал экс-министр.

Он также уточнил, что хотя нас радуют видео с горящими российскими НПЗ, объективно у россиян все равно есть свет и бензин. Таким образом у противника трудности – временные, в то время как у нас – системные проблемы с энергоснабжением.

"В Кременчуге, Днепре и везде многочасовые отключения. Ситуация доведена до того, что, как только начинаешь что-то восстанавливать, они сразу снова туда стреляют и разбивают это", – констатировал Кулеба.

Бывший глава МИД резюмировал, что если не будет договоренности и Россия продолжит наносить удары по энергетической инфраструктуре, украинцам потребуется большая выдержка, чтобы перезимовать.

