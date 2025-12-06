Новая стратегия безопасности США угрожает Украине? Как могут измениться отношения Вашингтона и Москвы

В США существует две концепции взаимоотношений с Россией, и пока неизвестно, какую выберет президент Дональд Трамп

Одним из приоритетов в новой Стратегии безопасности США, является "восстановление стратегической стабильности с Россией". Этот тезис вызывает серьезные опасения как в Украине, так и в Европе.

Попытки США нормализовать отношения с РФ, могут негативно сказаться на безопасности в Европе. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал народный депутат Украины от партии "Слуга народа", глава парламентского Комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко.

"Сейчас, возможно, США переключаются на другую большую стратегию – сдерживание Китайской Народной Республики. Надо рассматривать отношения между США и Россией в контексте отношений более важных для США, к сожалению, – между Штатами и Китаем", — сказал Мережко.

Он отметил, что "стратегическая стабильность" – на самом деле, непонятное и очень абстрактное понятие. В нем может быть заложена "какая-то общая идея", но не более.

"Американцы сами до конца не знают, что делать с Россией. С одной стороны, под стабильностью может подразумеваться, чтобы Россия не угрожала странам НАТО и Европы, а также минимизировать риски новой агрессии со стороны России против других государств. Возможно, именно это закладывается в формулировку "стратегическая стабильность". Возможно, это сознательно абстрактная конструкция, призванная не нервировать Путина", — подчеркнул нардеп.

Александр Мережко

Он также отметил, что сам термин "стратегическая стабильность" звучит значительно мягче, чем "сдерживание". Поскольку понятие "сдерживание" могло быть воспринято в мире, как следование логике Холодной войны.

"Сами американцы не имеют четкого ответа, что стоит за понятием стратегической стабильности. В лучшем случае речь идет о сохранении статус-кво. Но возникает вопрос: какой статус-кво возможен, если Россия сейчас уничтожает Украину? Какова может быть стратегическая стабильность в такой ситуации?", — добавил нардеп.

По его словам, в США существуют две основные концепции, и неизвестно, какую выберет президент Трамп. Но он, вероятно, тяготеет ко второй.

"Первая концепция сформировалась еще при Байдене. Она исходит из того, что мир поделен на свободный демократический мир и мир авторитаризма. Взаимодействие между ними напоминает логику Холодной войны и стратегию сдерживания. Это классическое видение", — рассказал Мережко.

Нардеп подчеркнул, что вторая концепция, к которой может склоняться Дональд Трамп, можно условно назвать "миром больших держав". И речь идет не просто о мощных государствах, а о мире "сильных лидеров".

"Такими Трамп считает, например, Си Цзиньпина и, по определенным причинам, Путина. Если Трамп выберет именно эту стратегию, тогда возникает опасность перехода к логике "признания сфер влияния". В такой модели большие лидеры договариваются между собой о том, кто за что отвечает", — сказал Мережко.

По его словам, именно в этом кроется серьезная угроза для Украины. Глава Кремля все еще имеет влияние в разных частях мира, через военно-промышленный комплекс, ЧВК "Вагнер", связи с Венесуэлой и др.

"Это создает искушение для Трампа согласиться на взаимное невмешательство: США получают Венесуэлу как сферу влияния, а Россия — Украину. И вот в этом основная опасность. Вместе с тем, существует важный фактор: даже если Трамп был бы готов согласиться на такой обмен, ни Украина, ни Европа этого не примут", — заверил Мережко.