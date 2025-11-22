Команда из села поставила "Динамо" на колени: Шовковский установил "вечный" антирекорд (видео)

Переплюнуть такое "достижение" будет не так-то просто

В субботу, 22 ноября, "Колос" в 13-м туре Украинской премьер-лиги (УПЛ) принимал "Динамо" Киев. Встреча завершилась сенсационной победой хозяев.

Что нужно знать:

"Динамо" проиграло "Колосу" в УПЛ

Бело-синие установили антирекорд по количеству поражений подряд в УПЛ

В день игры президент "Динамо" отметил 67-летие

Игра, проходившая в Ковалевке (Киевская область), завершилась со счетом 2:1 в пользу "Колоса". "Динамовцы" установили антирекорд в чемпионате Украины, передает "Телеграф".

Клуб из села под Киевом устроил чемпионам Украины теплый прием. Уже в первом тайме Хлеборобы дважды поразили ворота Бело-синих — дубль на счету Юрия Климчука. "Динамо" на это ответило голом престижа в исполнении Шолы Огунданы.

Видеообзор матча "Колос" - "Динамо".

Это поражение стало третьим подряд в УПЛ для "Динамо". Накануне киевляне проиграли ЛНЗ (0:1) и "Шахтеру" (1:3). Такого в истории не случалось еще никогда. Более того, "динамовцы" умудрились проиграть в день рождения президента клуба Игоря Суркиса, которому исполнилось 67 лет. Кроме того, Шовковский проиграл в своем юбилейном, сотом матче на посту тренера "Динамо".

Добавим, что поражение откинуло киевлян на 5-е место в турнирной таблице УПЛ.

Турнирна таблица УПЛ после матча "Колос" - "Динамо"

Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 не сумело преодолеть квалификацию в Лиге чемпионов. Киевский клуб попал в Лигу конференций, где Бело-синие стартовали поражением от "Кристал Пэлас" (0:2), после чего крупно уступили "Самсунспору" (0:3). В 3-м туре киевляне разгромили "Зриньски" (6:0). В 4-м туре столичный клуб сыграет против кипрской "Омонии" (27.11.2025).