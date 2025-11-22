Чемпион мира украл у России миллионы

Титулованный российский спортсмен обвиняется в мошеничестве в РФ

В России известные саночники Роман Репилов и Александр Перетягин подозреваются в мошенничестве. Обоих спортсменов отправили в СИЗО на один месяц

Что нужно знать:

Красноярский суд отправил Репилова и Перетягина в СИЗО

Саночники обвиняются в мошенничестве

Репилов и Перетягин выигрывали медали на международном уровне

Об этом сообщает sport-express. По информации источника, Репилова обвиняют в присвоении бюджетных средств в размере около 11 млн рублей (около 6 млн грн). Перетягин фигурирует в деле в качестве специалиста Центра спортивной подготовки сборных России.

В отношении обвиняемого Репилова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц Пресс-служба судов Красноярского края

Оба спортсмена в свое время выигрывали медали на международном уровне. Перетягин брал "серебро" на чемпионате Европы-2015, а на счету Репилова три "золота", два "серебра" и одна "бронза" на чемпионатах мира.

Александр Перетягин

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) решил допустить Россию к Играм-2026 по тем же правилам, которые действовали на Олимпиаде в Париже. Некоторые спортивные федерации выступили против участия россиян на Играх. К примеру, спортсмены из РФ не выступят на Олимпиаде-2026 в биатлоне и лыжных гонках. Что касается санного спорта, то Международная федерация санного спорта (FIL) приняла решене о недопуске РФ на Игры. Однако Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил аппеляцию РФ и разрешил российским саночникам, которые отвечают критериям нейтральности, соревеноваться на Олимпиаде-2026.