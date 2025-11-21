Мать детей Путина засветилась в Китае в платье за миллионы (фото)

Бывшая спортсменка любит люксовые бренды

Известная российская гимнастка, олимпийская чемпионка Алина Кабаева посетила банкет по случаю завершения турниров "Кубок "Небесная грация" и Beijing Top Open 2025 в Пекине (Китай). На мероприятии экс-спортсменка засветилась в платье люксового бренда.

Что нужно знать:

Алина Кабаева возглавляла делегацию РФ на турнире в Китае

На банкете, посвященном закрытию соревнований, Алина засветилась в дорогом платье

Кабаеву связывают с президентом России Владимиром Путиным

Стоимость платья Кабаевой превышает миллион рублей. Об этом сообщает woman.ru.

В финальный день соревнований состоялся банкет, на котором 42-летняя Алина появилась в черном шелковом платье от Valentino.

Алина Кабаева в Китае

Алина Кабаева в платье от Valentino

Стоимость наряда в РФ составляет 1,8 млн рублей (около 960 тыс. грн).

Кабаева сделала успешную карьеру в спорте, однако богатство принесли ей совсем не медали. Алину связывают с президентом России Владимиром Путиным. По данным ряда расследователей гимнастка родила главе Кремля двух детей. Мальчиков зовут Иван и Владимир, они родились в 2015 и 2019 годах в Швейцарии и Москве. Дети носят фамилию Спиридоновы и живут в изоляции в роскошном дворце.

Дети Путина и Кабаевой

На фоне слухов о романе между Путиным и Кабаевой Алина стала стремительно богатеть. Российские СМИ еще в 2022 году раскрыли, как глава Кремля содержит свою "царицу".

Отметим, Кабаева с помощью связей свергла с трона художественной гимнастики РФ Ирину Винер, бывшую жену олигарха Алишера Усманова. Примечательно, что именно Винер в свое время свела Алину с Путиным.