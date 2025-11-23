Американский президент набросился как на Украину, так и на своего предшественника

Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Украины не благодарно за помощь Штатов, а Европа продолжает закупать нефть у России. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

"Руководство" Украины не выразило никакой благодарности за наши усилия, а Европа продолжает покупать нефть у России. США продолжают продавать огромные объемы оружия НАТО для распределения в Украину (Джо отдал все бесплатно, "большие" деньги!). Боже благослови всю жизнь, потерянную в человеческой катастрофе Дональд Трамп

Интересно, что президент США прямо не упомянул украинского лидера Владимира Зеленского в своем сообщении, обратившись к "руководству" страны, взяв почему-то это слово в кавычки.

Между тем, американский лидер в очередной раз заявил, что именно его предшественник Джо Байден и руководство Украины виноваты, что война вообще началась, и при его президентстве такого бы никогда не произошло. Также он отметил, что Байден оказывал Киеву военную и финансовую помощь бесплатно.

Сообщение Дональда Трампа

"Я унаследовал войну, которая никогда не должна была произойти, войну, в которой проиграли все, особенно миллионы людей, так зря погибших", — подчеркнул Дональд Трамп.

Напомним, "Телеграф" писал, что российский президент Владимир Путин сделал ряд заявлений по "мирному плану" президента США Дональда Трампа. Глава Кремля убежден, что нынешняя версия документа на 28 пунктов является "модернизированной версией" ранее проекта соглашения.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, с чем может столкнуться "мирный план" США в Украине.