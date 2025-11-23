"Мирный план" Трампа был больше? Исчезли два секретных пункта, что в них было - Грозев

Журналист рассказал о ранней версии документа

Обсуждаемый "мирный план" Дональда Трампа якобы изначально мог содержать не 28 пунктов, как было заявлено ранее, а 30. Из черновой версии могли исчезнуть два ключевых пункта: помощь американского бизнеса поствоенной России и идея союза США и РФ против Китая.

Что нужно знать:

Журналист Христо Грозев уверен, что это российское, а не совместно разработанное предложение

Предложение о поддержке американскими инвестициями должно было стать стимулом лично для Трампа

Отдельные положения из плана могли скрыть из-за их рискованности для публичного обсуждения

Об этом на своей странице в соцсети Х написал журналист, расследователь Bellingcat Христо Грозев. По его словам, раннюю версию "мирного плана" он якобы увидел шесть месяцев назад.

Это была сугубо российская концепция, почти идентичная той, что мы видим сегодня (конечно, соотношение российских активов и инвестиций ЕС в восстановление Украины в соотношении 50/50 присутствовало). Однако двух пунктов явно не хватает. пишет журналист.

Согласно заявлениям Грозева, из "мирного плана" якобы пропали два пункта, а именно:

Предложение, чтобы американские инвесторы поддержали поствоенную Россию, которая находится на грани финансового и инвестиционного кризиса, "как в 90-х". Это должно было служить стимулом для Дональда Трампа.

Вторым "предложением" был новый союз России и США против Китая. В этот пункт были включены многие демагогии о "христианском альянсе".

Я абсолютно уверен, что это российское, а не совместно разработанное предложение высказал свое мнение Грозев.

Он добавил, что якобы некоторые пункты были "скрыты", так как их трудно или опасно было делать публичными, но они важны для понимания замысла России.

"Мирный план" Трампа — что о нем известно

"Мирный" план был разработан Соединенными Штатами в консультировании с россиянами. Он предусматривает сокращение численности украинских войск, полный выход Вооруженных Сил Украины из Донбасса, замораживание линии фронта в Херсонской и Запорожской областях, возвращение России в G8.

Одним из ключевых условий является отказ от вступления Украины в НАТО. При этом Axios сообщает, что Трамп также планирует предусмотреть 10-летнюю гарантию безопасности для Украины по аналогии со статьей 5 НАТО. В контексте этого требования:

США и европейские союзники должны рассматривать любую будущую масштабную атаку России на Украину как нападение на всю трансатлантическую общность;

такая атака может вызвать коллективный ответ Запада, включая применение военной силы после срочных консультаций;

документ должны подписать США, ЕС, НАТО и Россия.

Также среди пунктов американского мирного плана есть:

сокращение украинской армии и возможностей использования дальнобойного вооружения;

запрет на военную помощь США в любом виде;

запрет на посадку в Украине иностранных дипломатических самолетов;

предоставление русскому языку статуса государственного;

формализация особого статуса УПЦ на оккупированных территориях

