Тренер унес гимнастку на руках: на чемпионате мира разыгралась настоящая драма (видео)

Спортсменка рискнула здоровьем на престижном турнире

На чемпионате мира по спортивной гимнастике-2025 в Джакарте (Индонезия) произошел инцидент с венгерской спортсменкой Зоей Жекели. Девушка сильно травмировалась во время многоборья, но согласилась выступить в финале на разновысоких брусьях.

Что нужно знать:

Зоя Жекели травмировала оба колена в финале многоборья

На следующий день гимнастка выступила в еще одном финале

В сети неоднозначно восприняли данную историю

В финале многоборья Жекели неудачно приземлилась во время выполнения опорного прыжка и травмировала оба колена. На следующий день она выступила в финале на разновысоких брусьях, передает "Телеграф".

К сожалению, Зоя только усугубила травму. Она неплохо исполнила программу, но после приземления не смогла устоять на ногах из-за сильной боли. В этот момент трансляция соревнований прекратилась. Тренер забрал Зою на руках. Венгерская спортсменка получила за свое выступление 12.433 балла и завершила соревнования последней. Тем не менее девушка довольна своим выступлением.

Счастлива, что смогла пройти в финал, несмотря на обстоятельства. Я лежала в аппарате МРТ в больнице в Джакарте. Сейчас болит нога, но я уверена, что все будет хорошо. Зоя Жекели

В сети неоднозначно восприняли данную ситуацию. Пользователи восхищены бойцовскими качествами спортсменки, однако у многих возникли вопросы к тренерскому штабу, который допустил свою подопечную с травмой к соревнованиям.

Отметим, на чемпионате мира в Индонезии еще до старта прогремели скандалы. Во-первых, на турнир допустили российских гимнастов в нейтральном статусе. Кроме того, Индонезия отказалась пускать израильских спортсменов на соревнования и нарвалась на гнев Международного олимпийского комитета.