Комендантский час на Пасху: в каких областях сократили, а где оставили без изменений

Несколько областей заявили о послаблении

В результате войны с Россией Украина пятый год живет в условиях ограничений, в частности комендантского часа. Даже 12 апреля, на Пасху, в подавляющем большинстве страны послаблений не будет.

"Телеграф" узнал, какие регионы внесут изменения в военный график в связи с праздником, а какие оставят все как есть. В настоящее время точно известно о сокращении комендантского часа в Пасхальную ночь в двух областях.

Где будут послабления

В Кировоградской области он будет действовать с 00:00 до 4:00 12 апреля, обычно ограничения там продолжаются с 23:00 до 05:00. Решили уменьшить время действия комендантского часа и на Хмельнитчине – в Пасхальную ночь он продлится всего три часа – с 00:00 до 03:00.

Буковина остается под вопросом, хотя уже известно, что храмы там будут работать ночью. В частности, в Храме Трех Святителей Пасхальное Богослужение и первое освящение куличей продлится с 00:00 до 04:00, а в Кафедральном храме Преподобной Параскевы освящение пасхальных корзин начнется в 03:30. Скорее всего Совет обороны в ближайшие дни примет решение об отмене или сокращении комендантского часа.

Комендантский час останется

Сообщили о том, что не будут изменять ограничения следующие области:

Винницкая

Волынская

Днепропетровская

Донецкая

Запорожская

Ивано-Франковская

Киевская

Львовская

Николаевская

Одесская

Херсонская

Черниговская.

Однако следует отметить, что продолжительность комендантского часа отличается по регионам. Поэтому когда на Черниговщине оставляют предыдущие ограничения с 00:00 до 04:00, в Кировоградской области их сокращают до такого же времени, а обычно комендантский час там в полтора раза дольше.

Жесткие запреты

На Донетчине отдельная история: из-за близости к фронту ограничения там гораздо более жесткие. К примеру, в Дружковке недавно зафиксировано попадание в храм на улице Соборной. Из-за постоянных провокаций врага на территории общины, несмотря на Пасху, будет действовать полный запрет на массовые мероприятия и посещение кладбищ, а комендантский час действует в строгом режиме с 15:00 до 11:00.

В Херсонской области также вводятся дополнительные ограничения на праздники. Введен запрет на посещение церквей в прибрежной зоне и кладбищ в поминальные дни. Исключения предусмотрены только для проведения погребальных процессий.

Кроме того, строго запрещено проведение богослужений и освящение корзин на прилегающей к храмам территории, то есть на улице. Комендантский час в регионе длится с 21:00 до 5:00.

Добавим, что области, о которых мы не упомянули, пока официально не объявили, будут ли отменять или сокращать комендантский час на Пасху.

Напомним, что 12 апреля, полиция в Украине будет проводить дополнительные мероприятия по проверке людей. Главная цель – обеспечить правопорядок и безопасность во время праздника.