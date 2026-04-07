"Реал" и "Бавария" забили 3 гола на двоих в Лиге чемпионов: как сыграл Лунин (видео)

"Бавария" выиграла первый четвертьфинал

Во вторник, 7 апреля, "Реал" принимал "Баварию" в первом четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. Классическое европейское дерби состоялось в Мадриде (Испания).

Что нужно знать

"Реал" принимал "Баварию" в Лиге чемпионов

Украинец Лунин вышел в старте Королевского клуба

Андрей пропустил дважды, Сливочные ответили одним голом

Встреча, проходившая на стадионе "Сантьяго Бернабеу", завершилась со счетом 2:1 в пользу "Баварии". Об этом сообщает "Телеграф".

"Реал" с первых минут столкнулся с чудовищным давлением со стороны "Баварии". Немцы долго не могли забить, но все же открыли счет. На 41-й минуте Луис Диас легко реализовал выход один в один с Андреем Луниным.

В начале второго тайма "Бавария" повторила свою тактику с давлением на первых минутах, и это привело к голу. На 46-й минуте Гарри Кейн ударом со средней дистанции поразил нижний угол ворот. После этого "Реал" создал уйму моментов у ворот Мануэля Нойера, однако забить Сливочным удалось лишь раз. На 74-й минуте Килиан Мбаппе замкнул прострел от партнера.

"Реал" – "Бавария" — 1:2

Голы: Мбаппе, 71 – Диас, 41, Кейн, 46

Предупреждения: Чуамэни, 36 – Та, 71, Л. Диас, 77, Мусиала, 86

"Реал": Лунин – Каррерас, Гюйсен (Милитао, 62), Рюдигер, Александер-Арнольд – Питарч (Беллингем, 62), Чуамэни, Вальверде – Винисиус, Мбаппе, Гюллер (Б. Диас, 71).

"Бавария": Нойер – Станишич, Та, Упамекано, Лаймер (Дэвис, 69) – Павлович (Горецка, 90+3), Киммих – Л. Диас (Бишоф, 90+3), Гнабри (Мусиала, 69), Олисе – Кейн.

Отметим, ответный поединок между командами состоится 15 апреля в Мюнхене (Германия). Победитель 2-матчевого противостояния выйдет в полуфинал ЛЧ, где сыграет с победителем дуэли ПСЖ — "Ливерпуль".

Напомним, в 1/8 финала ЛЧ "Бавария" выбила итальянскую "Аталанту" с общим счетом 10:2. "Реал", в свою очередь, прошел английский "Манчестер Сити" — (5:1).