Луческу подготовился к смерти: как выглядит элитная гробница Мистера (фото)

Мистер ничего не оставил на волю случая

Известный футбольный тренер Мирча Луческу подготовился к своей смерти. Более 10 лет тмоу назад Мистер приобрел место для последнего упокоения.

Мирча будет похоронен в семейном склепе на кладбище Беллу в Бухаресте. Об этом сообщает fanatik.ro.

Могила не отличается помпезностью, но построена с элегантностью и вниманием к деталям. Семейное захоронение Луческу расположено на главной аллее кладбища Беллу, у входа, что считается самым престижным местом на самом желанном кладбище Румынии.

Ранг, слава, богатство, всё на земле заканчивается, какая бы красота ни существовала, всё погибает и исчезает. Живые, сколько бы дел, памятников, добрых поступков вы ни оставили после себя. Надпись, высеченная на семейной гробнице Луческу

Кладбище Беллу, основанное в 1858 году на земле, подаренной бароном Барбу Беллу городу Бухаресту, внесенное в Список исторических памятников в 2010 году и входящее в Ассоциацию значимых кладбищ Европы, является последним домом для румынской элиты на протяжении более 160 лет.

Данное кладбище на протяжении десятилетий функционирует как рынок посмертной недвижимости, один из самых престижных и дорогих в Румынии. Семейная гробница Луческу относится к категории тех, которые стоят "несколько десятков тысяч евро".

Как выглядит семейная гробница Луческу:

Семейная гробница Луческу/Фото: fanatik.ro

Напомним, в воскресенье, 29 марта, 80-летний Луческу был госпитализирован во время тренировки сборной Румынии. Ему был установлен дефибриллятор, а на пятницу, 3 апреля, планировалась выписка тренера. Врач запретил Мирче покидать больницу, что в тот день спасло именитому тренеру жизнь — он перенес сердечный приступ в медицинском учреждении, а не дома. 5 апреля состояние Мистера ухудшилось, его перевели в палату интенсивной терапии.

Семья успела попрощаться с Луческу. В больнице была замечена его жена Нелли, а сын Рэзван, главный тренер греческого ПАОКа, прилетел в Бухарест на частном самолете.