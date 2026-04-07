Комендантська година на Великдень: в яких областях скоротили, а де залишили без змін

Кілька регіонів заявили про послаблення

Через війну з Росією Україна пʼятий рік живе в умовах обмежень, зокрема комендантської години. Навіть 12 квітня, на Великдень, у переважній більшості країни послаблень не буде.

"Телеграф" дізнався, які регіони внесуть зміни у воєнний графік у звʼязку зі святом, а які залишать усе як є. На цей час точно відомо про скорочення комендантської години у Великодню ніч у двох областях.

Де будуть послаблення

На Кіровоградщині вона діятиме з 00:00 до 4:00 12 квітня, зазвичай обмеження там тривають з 23:00 до 05:00. Вирішили зменшити час дії комендантської години й на Хмельниччині – у Великодню ніч вона триватиме усього три години – з 00:00 до 03:00.

Буковина наразі залишається під питанням, хоча вже відомо, що храми там працюватимуть уночі. Зокрема, у Храмі Трьох Святителів Великоднє Богослужіння й перше освячення пасок триватиме з 00:00 до 04:00, а в Кафедральному храмі Преподобної Параскеви освячення великодніх кошиків почнеться о 03:30. Скоріше за все Ради оборони найближчими днями ухвалить рішення щодо скасування або скорочення комендантської години.

Комендантська година залишиться

Повідомили про те, що не будуть змінювати обмеження наступні області:

Вінницька

Волинська

Дніпропетровська

Донецька

Запорізька

Івано-Франківська

Київська

Львівська

Миколаївська

Одеська

Херсонська

Чернігівська.

Проте варто зазначити, що тривалість комендантської години відрізняється по регіонах. Тому коли на Чернігівщині залишають попередні обмеження з 00:00 до 04:00, на Кіровоградщині їх скорочують до такого ж часу, а зазвичай комендантська година там в півтора раза довше.

Жорсткі заборони

На Донеччині окрема історія: через близькість до фронту обмеження там набагато жорсткіші. Наприклад, у Дружківці нещодавно зафіксовано влучання у храм на вулиці Соборній. Через постійні провокації ворога на території громади, попри Великдень, діятиме повна заборона на масові заходи та відвідування кладовищ, а комендантська година діє у суворому режимі з 15:00 до 11:00.

У Херсонській області також вводять додаткові обмеження на свята. Запроваджено заборону на відвідування церков у прибережній зоні та кладовищ у поминальні дні. Винятки передбачені лише для проведення поховальних процесій.

Крім того, суворо заборонено проведення богослужінь та освячення кошиків на прилеглій до храмів території, тобто на вулиці. Комендантська година в регіоні триває з 21:00 до 5:00.

Додамо, що області, про які ми не згадали, наразі офіційно не оголосили, чи будуть скасовувати або скорочувати комендантську годину на Великдень.

Нагадаємо, що 12 квітня, поліція в Україні проводитиме додаткові заходи з перевірки людей. Головна мета — забезпечити правопорядок та безпеку під час свята.