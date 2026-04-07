И это еще не конец: часть Украины засыпает снегом посреди весны (видео)

Пасхи не следует ждать весенней погоды

Весна в Украине решила сыграть по собственным правилам. Пока одни уже достают легкие куртки, другие снова ищут варежки. 7 апреля в ряде регионов страны внезапно пошел снег.

В частности, зимнюю картину сегодня наблюдали в Житомире и области — улицы быстро припылило снегом.

Похожая ситуация и в Хмельницком. Местные жители активно делятся видео снегопада в соцсетях, в частности в Threads, где кадры больше напоминают январь, чем апрель. Также идет снег в городе Ровно.

И это, похоже, это только начало. Синоптик Наталья Диденко предупреждает о новой волне похолодания. По ее словам, снег в Украине возможен и в ночь на 8-9 апреля. Наибольшая вероятность – в западных, северных и центральных областей. Потепления следует ожидать примерно с 14–15 апреля.

Кроме того, в эти дни прогнозируют заморозки в ночные часы. Температура может опускаться ниже нуля, что представляет риск для ранних посевов и уже расцветших растений.

Ранее "Телеграф" рассказывал, ждать ли во Львове солнцем до Пасхи. В ближайшие дни принесут городу довольно прохладную и влажную погоду.