Ежи вышли из спячки. Где они проводили зиму и что ели

Со сменой сезонов и первым весенним теплом во дворах и в лесополосах снова можно встретить ежей. Многие ошибочно полагают, что эти животные ведут активную жизнь и зимой, однако природа распорядилась иначе.

Что такое гиббернация и как она проходит

Состояние, при котором ежи находятся зимой, называется гиббернацией (или зимней спячкой). Это не просто долгий сон, а сложный физиологический процесс.

Температура тела животного падает с 34°C до всего 2°C или 5°C .

до всего или . Сердцебиение замедляется со 190 до примерно 20 ударов в минуту.

до примерно ударов в минуту. Дыхание становится очень редким – иногда только один вдох в несколько минут.

Для зимования ежи строят специальные гнезда – гиббернакулы. Они располагаются в грудах сухих листьев, под хворостом, в полостях под корнями деревьев или в заброшенных норах грызунов. Гнездо должно быть достаточно плотным, чтобы поддерживать стабильную температуру выше нуля, даже если на улице сильные морозы.

Чем они питаются зимой

Во время спячки ежи не едят. Они живут исключительно за счет жировых запасов, накопившихся в течение лета и осени. Именно поэтому для ежа критически важно набрать достаточный вес (обычно более 600 граммов ) до наступления первых заморозков. Если запас жира не хватит, животное может не дожить до весны.

Когда ждать их пробуждения

Выход из гиббернации зависит не от календаря, а от погодных условий:

Температура: Ежи начинают просыпаться, когда среднесуточная температура воздуха стабильно держится на отметке +10°C… +12°C .

Ежи начинают просыпаться, когда среднесуточная температура воздуха стабильно держится на отметке . Первые встречи: одиночных особей можно увидеть уже при кратковременном потеплении до +8°C , однако если после этого вернутся морозы, это может быть опасно для их жизни.

одиночных особей можно увидеть уже при кратковременном потеплении до , однако если после этого вернутся морозы, это может быть опасно для их жизни. Период: Обычно массовое пробуждение в Украине приходится на конец марта или середину апреля.

