Їжаки вийшли зі сплячки. Де вони проводили зиму та що їли

Тварин не треба будити самотужки

Зі зміною сезонів та першим весняним теплом на подвір’ях та в лісосмугах знову можна зустріти їжаків. Багато хто помилково вважає, що ці тварини ведуть активне життя і взимку, проте природа розпорядилася інакше.

"Телеграф" розповість, де зимують їжаки, а також, коли їх знову можна зустріти на вулиці.

Що таке гібернація та як вона проходить

Стан, у якому їжаки перебувають взимку, називається гібернацією (або зимовою сплячкою). Це не просто довгий сон, а складний фізіологічний процес:

Температура тіла тварини падає з 34°C до всього 2°C або 5°C .

до всього або . Серцебиття споповільнюється з 190 до приблизно 20 ударів на хвилину.

до приблизно ударів на хвилину. Дихання стає дуже рідкісним — іноді лише один вдих на кілька хвилин.

Для зимування їжаки будують спеціальні гнізда — гібернакули. Вони розташовуються в купах сухого листя, під хмизом, у порожнинах під корінням дерев або в покинутих норах гризунів. Гніздо має бути достатньо щільним, щоб підтримувати стабільну температуру вище нуля, навіть якщо надворі люті морози.

Чим вони харчуються взимку

Під час сплячки їжаки не їдять. Вони живуть виключно за рахунок жирових запасів, які накопичили протягом літа та осені. Саме тому для їжака критично важливо набрати достатню вагу (зазвичай понад 600 грамів) до настання перших заморозків. Якщо запасу жиру забракне, тварина може не дожити до весни.

Коли чекати на їхнє пробудження

Вихід із гібернації залежить не від календаря, а від погодних умов:

Температура: Їжаки починають прокидатися, коли середньодобова температура повітря стабільно тримається на позначці +10°C… +12°C .

Їжаки починають прокидатися, коли середньодобова температура повітря стабільно тримається на позначці . Перші зустрічі: Поодиноких особин можна побачити вже при короткочасному потеплінні до +8°C , проте якщо після цього повернуться морози, це може бути небезпечним для їхнього життя.

Поодиноких особин можна побачити вже при короткочасному потеплінні до , проте якщо після цього повернуться морози, це може бути небезпечним для їхнього життя. Період: Зазвичай масове пробудження в Україні припадає на кінець березня або середину квітня.

