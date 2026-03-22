Киев накроет волна холода: когда ожидается мокрый снег

Весна решила отдохнуть

В Киеве в конце марта ожидается резкое изменение погоды. После кратковременного потепления в столицу вернутся холода, осадки и даже мокрый снег.

По прогнозам синоптиков с "Meteo", уже с 29 марта температура начнет снижаться, а дневные показатели будут колебаться в пределах +6…+8 °C.

Наиболее ощутимое похолодание ожидается 30-31 марта: ночью температура будет опускаться до +1…+3 °C, а днем не будет превышать +5…+8 °C. В предстоящие дни прогнозируются дожди с переходом в мокрый снег. Поэтому возможно временное образование скользкого покрытия на дорогах.

В начале апреля, 1-3 числа, холодная погода сохранится. Температура ночью будет оставаться близкой к +1 °C, днем +6…+9 °C. Осадки продолжатся, преимущественно в виде дождя, однако местами возможен мокрый снег.

Лишь 4 апреля синоптики прогнозируют постепенное улучшение: осадки прекратятся, появится солнце, а температура начнет медленно расти. Впрочем, погодные условия еще будут оставаться нестабильными, поэтому киевлянам следует быть готовыми к резким изменениям и держать теплую одежду под рукой.

Когда придут осадки и снег. Фото: Мeteo

