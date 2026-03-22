Київ накриє хвиля холоду: коли прогнозують мокрий сніг

Весна вирішила відпочити

У Києві наприкінці березня очікується різка зміна погоди. Після короткого потепління до столиці повернуться холод, опади та навіть мокрий сніг.

За прогнозами синоптиків з "Мeteo", вже з 29 березня температура почне знижуватися, а денні показники коливатимуться в межах +6…+8 °C.

Найбільш відчутне похолодання очікується 30-31 березня: вночі температура опускатиметься до +1…+3 °C, а вдень не перевищуватиме +5…+8 °C. У ці дні прогнозуються дощі з переходом у мокрий сніг. Через це можливе тимчасове утворення слизького покриття на дорогах.

На початку квітня, 1-3 числа, холодна погода збережеться. Температура вночі залишатиметься близькою до +1 °C, вдень — +6…+9 °C. Опади продовжаться, переважно у вигляді дощу, однак у місцями можливий мокрий сніг.

Лише 4 квітня синоптики прогнозують поступове покращення: опади припиняться, з’явиться сонце, а температура почне повільно зростати. Втім, погодні умови ще залишатимуться нестабільними, тож киянам варто бути готовими до різких змін та зберігати теплий одяг напоготові.

Коли прийдуть опади та сніг. Фото: "Мeteo"

