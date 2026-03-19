Фрукты на входе – не случайность: как супермаркеты заставляют вас прикасаться к товару и уже не отпускать

Для ритейла это одновременно и наиболее проблемная категория

Расположение прилавков с продуктами в различных супермаркетах далеко не случайное. Например, свежие фрукты и овощи часто располагаются поближе к входу и это работает на покупателя на подсознательном уровне.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал эксперт по маркетингу розничной торговли Владимир Полищук.

По его словам, расположение категории "фреш" ближе ко входу — это классическая схема.

"Они вызывают аппетит, дают нам возможность что-нибудь взять в руку. И этот тактильный рефлекс: когда ты что-то берешь в руку, оно уже немного твое, не хочется отдавать. Задача – чтобы тебе хотелось брать как можно больше, держать, смотреть", — объясняет Полищук.

Расположение товаров в супермаркетах

При этом, отмечает маркетолог, для ритейла это одновременно и наиболее проблемная категория, потому что найти по приемлемой цене качественные овощи и фрукты, чтобы они не стоили миллионы, чтобы на них можно было заработать и чтобы они выглядели товарно, – это большой челлендж.

Напомним, что это не единственные "трюки" с фруктами. Недобросовестные продавцы, например, на рынках могут искусно прятать изъяны на товаре, а заметить это зачастую можно уже только дома. Один из таких случаев недавно произошел на "Привозе" в Одессе. Местная жительнца заметила, что те места на хурме, которые начали чернеть, заклеивали яркими этикетками.

Ранее мы рассказали историю бризолей и одесского форшмака. Как выяснилось, именно в Одессе немецкое блюдо стало еврейским.