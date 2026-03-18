Золотые ворота в Киеве – это фейк. Как на самом деле выглядели легендарные ворота тысячу лет назад

Почему современная реконструкция — только одна из версий

То, как современные украинцы знают Золотые ворота в Киеве, могут существенно отличаться от их оригинального вида. Монументальные парадные ворота средневековой столицы Руси дошли до современного мира в виде двух полуразрушенных стен.

В настоящее время они закрыты защитным павильоном, воспроизводящим одну из версий их внешнего вида. О версиях рассказал архитектор Дмитрий Горбатюк.

Когда построили Золотые ворота

Историки до сих пор спорят о точной дате построения Золотых ворот. Известна точная дата первого упоминания в летописи — 1037 год в "Повести временных лет". Фразу, где перечисляются все архитектурные основы князя Ярослава, некоторые историки воспринимают как признак завершения строительства. В то же время, есть и другая версия — 1022 год. По этому предположению, строить стены вокруг верхнего города начал еще Владимир Великий, а при Ярославе — построили надвратную церковь.

Золотые ворота на плане Киева 1750 года маркированы 1, а 4 — земляные валы/ Источник: pidgruntya.com.ua

Почему ворота называются Золотыми

Этот вопрос также имеет несколько версий. Парадные ворота столицы назывались Золотые ворота из-за того, что так традиционно назывались главные въезды в город. Другое вариант — что у надвратной церкви Благовещения был золотой купол, но подтверждения этому нет.

Архивное фото киевских Золотых ворот/Источник: kyiv.historyy

Остатки золотых ворот. Фото начала 1960-х годов/ Источник: pidgruntya.com.ua

Как могли выглядеть Золотые ворота на самом деле

Известно, что снаружи стен был ров глубиной 7 метров, за рвом – мощный вал с деревянной стеной. Интересно, что ворота были очень широкими — проезд был шириной 6 метров 40 сантиметров. При разработке защитного павильона было предложено три варианта. Выбрали проект архитектора Евгении Лопушинской. Однако археолог Сергей Высоцкий имел другое мнение.

По его предположению, ворота были размешены не на краю вала, а утоплены в него. Сама церковь над воротами была ближе к городу, а со стороны поля гостей встречала икона Богородицы. Он также считает, что спуск парапета был меньше, а бойницы были вертикальными. По мнению Высоцкого, башня могла иметь скатную кровлю.

Разница в интерпретации Золотых ворот в Киеве

