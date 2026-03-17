Забытая история Олешек: как город потерял и вернул свое название и почему был Цюрупинском (фото, видео)

Город сейчас в оккупации

Об Олешках на Херсонщине украинцы сейчас в большинстве своем слышат в сводках с фронта. Но этот город с очень древней и славной историей, который почти 100 лет носил название — Цюрупинск.

Олешки – историческое название. Еще на старых итальянских картах в Х – XIII вв. на этой территории обозначен городок Олешья — опорный пункт Киевской Руси, а в 1711 в урочище появилась Олешковская Сечь. Именно этот год считается годом основания современного города, Сечь ликвидировали в 1728 и земли не пустовали, а активно заселялись. Так что в 1738 году здесь основали новое поселение, которое одновременно называли и Олешками — под названием урочища, и по Днепровскому.

Олешковские пески/ Источник: сайт Херсонская ОГА

В 1802 году Олешки стали уездным центром, но лоска это городу не прибавило. Площадь с собором, несколько лавок и дома. Позже в Олешках открыли матросское училище, школы, гимназия, городское и женское училище.

Как выглядели Олешки 5 лет назад

Свое следующее название Цюрупинский город получил в 1928 году, в 1956 году его едва сменили на Цюрупинск. Назвали в честь партийного и государственного деятеля, уроженца Олешко Александра Цюрупы. На короткое время оригинальное название возвращалось только во время немецкой оккупации. Но окончательно название вернулось в город в 2016 году в рамках декоммунизации.

Олешки после оккупации/ Источник: khersonline.net

В настоящее время Олешки оккупированы россиянами. Город также серьезно пострадал от взрыва Каховской ГЭС. Рядом с Олешками находится одна из украинских достопримечательностей — пустыня Олешковские пески.

Затопленные Олешки после подрыва ГЭС

Название Олешки и герб города/ Источник: grivna.ua

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в городе Изюм на Харьковщине могла быть улица, названная в честь американского миллиардера. Однако от идеи увековечить Илона Маска отказались.