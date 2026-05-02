Jerry Heil беременна? В сети показали интригующее фото
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Снимок, опубликованный в Threads, вызвал активные дискуссии
Украинская певица Jerry Heil (Яна Шемаева) оказалась в центре внимания из-за неоднозначного снимка. Поклонники активно обсуждают фигуру артистки и думают: это будущее пополнение в семье или просто сытный обед?
Волну обсуждений спровоцировал пост пользователя nester_olegovich в соцсети Threads. Он обнародовал фото исполнительницы, на которой из-за специфической позы и ракурса у нее заметно округлый животик.
"Новая фоточка от Джерри. Возможно наш ангелочек беременна?" — подписал кадр автор поста, добавив обнадеживающий смайлик.
Впрочем, подписчики не спешат поздравлять звезду с будущим материнством. Большинство пользователей отнеслись к "сенсации" с юмором, узнав в фигуре певицы себя после плотного ужина. Комментаторы отметили, что эффект "беременности" знаком каждому украинцу.
- "Видели бы вы меня после тарелки вареников. Подумали бы, что жду тройню", — шутят в сети.
- "Я каждый день вечером такая же беременна".
- "Это тот случай, когда бахнул пельменей"
Более преданные фанаты уверены: если Яна и "при надежде", то разве что творческой. В комментариях предполагается, что артистка готовит мощный музыкальный релиз.
"Беременная. Музыкой", "Скоро новую песню родит", — резюмируют фоловеры.
