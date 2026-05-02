"Впервые посмотрю эту шляпу". В шоу "Холостяк" хотят видеть известного певца (фото)

Татьяна Кармазина
Новый герой "Холостяка" Новость обновлена 02 мая 2026, 08:46
Новый герой "Холостяка". Фото Коллаж "Телеграфа"

Это вызвало массовый отклик аудитории

Пока сеть продолжает обсуждать скандал вокруг главного героя 15-го сезона шоу "Холостяк" Вячеслава Кравцова, у Threads появился завирусившийся за считанные часы пост.

Пользователь под ником feo_sale сделал заявление, которое отозвалось многим украинцам. "Я никогда не смотрел шоу "Холостяк". Официально заявляю — если СТБ пригласит Владимира Дантеса, то я впервые посмотрю эту шляпу", — написал автор поста.

Для наглядности он добавил два фото: на одном – Дантес с красной розой, на другом – Александр Кравцов, которого получил роль героя нового сезона, но уже попал в громкий скандал из-за работы в московском ЦСКА в 2015 году.

Мнения подписчиков разделились, хотя большинство согласилось: Дантес сделал бы это шоу "легендарным". Однако фанаты переживают за репутацию артиста. Пользователи также отмечают, что Владимир мог бы стать самым интересным героем за всю историю проекта благодаря своему интеллекту и чувству юмора, однако формат реалити считается "слишком мелким" для него.

  • "Если Дантес станет холостяком, то количество разводов резко возрастет)))" ;
  • "Владимир слишком тяжело работал, чтобы получить такую популярность и привязанность людей! У него отличное чувство юмора, но в таком д*рьме он никогда не снимется!" ;
  • "Не надо, я не готова кенселить Дантеса" ;
  • "Но я думаю, что Дантес себя очень уважает и не будет сниматься в этой фигне. А хотелось бы :)".

Личная жизнь артиста

Напомним, что после громкого развода с Надеждой Дорофеевой Владимир Дантес находился в отношениях с дизайнером Дашей Кацуриной. Однако недавно стало известно о разрыве пара.

Раньше мы писали, как Даша Кацурина наслаждается одиночеством в Париже.

