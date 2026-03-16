Вы даже не будете догадываться. Экс-работница "Сильпо" рассказала о трюке для продаж "просрочки"

При покупке скоропортящихся продуктов следует быть особенно внимательными

Бывшая сотрудница сети супермаркетов "Сильпо" рассказала, как могут обманывать покупателей. В магазинах сети могут выдавать товар, у которого истек срок годности, за свежий.

Об этом украинка написала в комментариях к публикации пользовательницы с ником Анка Харьковчанка, которая поделилась печальным опытом. Девушка купила и "Сильпо" испорченную рыбу.

Под ее публикацией немало комментариев, украинцы делятся своим опытом покупок в "Сильпо". Одна из комментаторов написала, что является бывшей сотрудницей одного из супермаркетов этой сети. По ее словам, там лучше не покупать скоропортящиеся продукты.

Женщина не советует брать в "Сильпо" рыбу, мясо, пирожные и подобные продукты. Она говорит, что там могут клеить на просроченные продукты наклейки с нормальным сроком годности.

"Как бывшая работница Сильпо, я вам скажу: лучше не покупать то, что так быстро портится — рыбу, мясо, пирожные и т.д. Приведу пример из своего опыта: я видела, как с испорченного торта снимали упаковку и клеили наклейку с нормальным сроком годности, и продали его. Поэтому будьте осторожны", – предупредила женщина

