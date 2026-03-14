Не 7 апреля. Когда украинцы отмечают Благовещение по новому стилю и что нельзя делать в праздник

Между этим праздником и Рождеством — ровно 9 месяцев

Украина готовится встретить Благовещение Пресвятой Богородицы — один из двенадцати важнейших праздников церковного года. Уже традиционно мы отмечаем его в марте, а не в апреле после перехода на новоюлианский календарь.

Благовещение — это день, когда Архангел Гавриил явился Деве Марии с вестью о будущем рождении Спасителя. В этот день принято посещать храмы и молиться о мире и победе. Несмотря на Великий пост, в этот праздник разрешается употребление рыбы и вина.

Когда отмечается Благовещение по-новому

После перехода Православной церкви Украины (ПЦУ) и УГКЦ на новый стиль, дата праздника переместилась на 25 марта. В 2026 году этот день приходится на среду.

Благовещение символизирует благую весть о зачатии Христа. Между этим праздником (25 марта) и Рождеством Христовым (25 декабря) — ровно 9 месяцев.

Что нельзя делать в Благовещение 2026

Заниматься тяжелым и домашним трудом. Под запретом уборка, стирка, шитье, вязание и рукоделие. Считается, что подготовку по дому нужно завершить накануне.

Работать на земле. Не рекомендуется копать, сажать растения или подрезать деревья. Ссчитается, что земля в этот день отдыхает.

Ссориться и проявлять негатив. Категорически запрещено ругаться, обижать близких, злословить или мстить. День должен пройти в мире и гармонии.

Давать в долг или выносить вещи из дома. Народные приметы говорят, что так можно отдать свой достаток и благополучие посторонним людям.

Стричься и заплетать косы. Традиция призывает женщин отказаться от сложных причесок и стрижек, чтобы не "запутать" свою судьбу.

Готовить еду до вечера (по возможности). В старину старались приготовить основные блюда заранее, чтобы в праздничный день посвятить время молитве.

Напомним, что во время Великого поста особое внимание уделяется молитве, покаянию и посещению богослужений. Завершается пост праздником Пасхи.