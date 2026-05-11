Украина теряет позиции, а Финляндия рвется в лидеры: свежие прогнозы букмекеров на Евровидение 2026

Украина вылетела из "десятки" лидеров

До старта Евровидения 2026 года остались считанные дни и букмекерские таблицы продолжают лихорадить. Украина, которую в этом году представляет Leléka с песней Ridnym, после презентации сценического образа потеряла позиции в прогнозах.

На свежих таблицах Украина опустилась за пределы первой десятки и остается на той же позиции, где оказалась еще 7 мая после резкого падения в рейтинге. Сейчас мы на 11 позиции.

Между тем, главным фаворитом букмекеров неожиданно стала Финляндия — ей прогнозируют наибольшие шансы на победу — с коэффициентом 38%. Высоко также держатся Греция, Дания и Франция. Они занимают вторую (13%), третью (11%) и четвертую (7%) позицию соответственно.

Ставки букмекеров. Фото: eurovisionworld

А вот Швеция, традиционно входящая в число фаворитов конкурса, в этом году пока не демонстрирует привычных результатов в прогнозах. Сейчас она на 10-м месте, опережая Украину, но вероятность выигрыша — 2%, как и у нашей страны.

Впрочем, фанаты конкурса хорошо знают, что ставки букмекеров далеко не приговор. Украина уже не раз ломала прогнозы. Достаточно упомянуть Kalush Orchestra или Jamala, чьи победы тоже не всегда выглядели очевидными на старте сезона.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о главных фаворитах Евровидения и о чем их песня. Пока еврофаны упаковывают чемоданы в Австрию, букмекеры уже определились с главным фаворитом этого года.