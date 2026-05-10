Винник на русском рассказал, как героически волонтерил в Германии после "трех инсультов", пока не схватило спину

Свои микроинсульты артист, по его словам, он перенес на ногах

Певец Олег Винник, который после начала полномасштабной войны исчез из украинского инфопространства и переехал в Германию, дал большое интервью журналистке Наталии Влащенко, где заговорил по-русски. В разговоре артист подтвердил слухи о серьезных проблемах со здоровьем и заявил, что пережил три микроинсульта.

По словам Винника, два микроинсульта произошли еще до войны. Певец вспомнил, что одно из нападений произошло примерно в 2019 году — тогда он даже заметил, что у него "потянуло" часть лица, но не придал этому большого значения.

Позже врачи, по его словам, сообщили еще и о перенесенном сердечном приступе, о котором артист якобы даже не догадывался. Более того, Винник заявил, что после начала полномасштабного вторжения долго жил "на адреналине", занимался волонтерской помощью и ездил по Европе в поисках автомобилей для военных.

Впрочем, через несколько недель, по словам артиста, нервная система начала сдавать. Он утверждает, что у него были сильные проблемы со спиной и самочувствием, а в определенный момент не мог даже нормально встать с кровати.

Певец также эмоционально описывал, как ему присылали фото и видео раненых военных, и признался, что психологически очень тяжело переживал начало войны.

Олег Винник, Наталья Влащенко. Фото: скриншот с видео

Еще раньше о проблемах со здоровьем Олега Винника рассказывал военный и его бывший продюсер Роман Недзельский. Он заявлял, что артист перенес два инсульта. Теперь сам Винник фактически подтвердил эти слова — правда, добавив, что микроинсультов было даже три.

К слову, до выхода этого интервью Винник появлялся в украинском инфопространстве на украинском языке, хотя и продолжал исполнять за границей русскоязычные песни. Теперь когда-то известный в нашей стране артист приглашает на свои концерты на языке врага.

