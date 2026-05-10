Винник російською розповів, як героїчно волонтерив у Німеччині після "трьох інсультів", поки не схопило спину

Співак Олег Винник, який після початку повномасштабної війни зник з українського інфопростору та переїхав до Німеччини, дав велике інтерв’ю журналістці Наталії Влащенко, де заговорив російською. У розмові артист підтвердив чутки про серйозні проблеми зі здоров’ям та заявив, що пережив три мікроінсульти.

За словами Винника, два мікроінсульти сталися ще до великої війни. Співак пригадав, що один із нападів стався приблизно у 2019 році — тоді він навіть помітив, що в нього "потягнуло" частину обличчя, але не надав цьому великого значення.

Пізніше лікарі, за його словами, повідомили ще й про перенесений серцевий напад, про який артист нібито навіть не здогадувався. Ба більше, Винник заявив, що після початку повномасштабного вторгнення довго жив "на адреналіні", займався волонтерською допомогою та їздив Європою у пошуках автомобілів для військових.

Втім, через кілька тижнів, за словами артиста, нервова система почала "здавати". Він стверджує, що мав сильні проблеми зі спиною та самопочуттям, а в певний момент не міг навіть нормально встати з ліжка.

Співак також емоційно описував, як йому надсилали фото та відео поранених військових, і зізнався, що психологічно дуже тяжко переживав початок великої війни.

Олег Винник, Наталія Влащенко. Фото: скріншот з відео

Ще раніше про проблеми зі здоров’ям Олега Винника розповідав військовий і його колишній продюсер Роман Недзельський. Саме він заявляв, що артист переніс два інсульти. Тепер же сам Винник фактично підтвердив ці слова — щоправда, додавши, що мікроінсультів було навіть три.

До слова, до виходу цього інтерв'ю Винник з'являвся в українському інфопросторі розмовляв українською, хоч і продовжував виконувати за кордоном російськомовні пісні. Тепер колись відомий в нашій країні артист запрошує на свої концерти також мовою ворога.

