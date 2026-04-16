Правда о бегстве "в багажнике" и не только: продюсер Поляковой расставил точки над "и" в деле Винника

Ясинский вспомнил о неизданном клипе Винника с Поляковой

Украинский продюсер Михаил Ясинский поделился деталями сотрудничества с беглым певцом Олегом Винником. Также он высказался об исчезновении "короля волчиц" из публичного пространства после начала полномасштабной войны и признался, уехал ли все же артист из Украины "под пледиком".

Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону. По словам Ясинского, его команда в свое время приобщилась к формированию медийного образа артиста. Речь идет о сфере паблик рилейшнз (PR) – это комплекс коммуникационных стратегий, направленных на создание положительного имиджа публичного лица, работу со СМИ, социальными сетями и аудиторией.

Отдельно Ясинский вспомнил и об общем творческом проекте с Олей Поляковой. По его словам, еще до начала полномасштабного вторжения был снят клип с участием Поляковой и Винника, однако он так и не вышел.

Не обошел Ясинский и тему выезда Винника за границу. Ранее продюсер певца Александр Горбенко заявлял, что артист покинул Украину, уехав в багажнике автомобиля. Сам Ясинский не стал ни подтверждать, ни опровергать эту информацию:

"Меня не было в этом автомобиле — ни за рулем, ни в багажнике", — высказался Ясинский

Михаил Ясинский на интервью у Дмитрия Гордона. Фото: скриншот с видео

В то же время он выразил собственное видение причин, по которым Винник фактически исчез из публичного пространства. По мнению продюсера, дело может быть не только в войне или в обстоятельствах выезда. Ясинский предположил, что артист просто не выдержал нагрузки, которая приносит большую популярность.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что беглец Винник удивил изменениям во внешности. Певец записал видео, в котором рассказал о своих ближайших концертах и на кадрах заметно, что артист немного поправился.