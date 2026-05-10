Укр

Популярный кофе всего за 369 грн и шоколад Millennium на скидке 46%: что еще выгодно купить в "Сильпо"

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Сумма скидки свыше тысячи гривен
Сумма скидки свыше тысячи гривен. Фото Коллаж "Телеграф"

Акционные предложения продлятся до 14 мая

Сеть супермаркетов "Сильпо" обновила ценники на популярные товары. Здесь предлагают "жирные" скидки на продукты и бытовую химию, кое-где достигают более 60%.

"Телеграф" проанализировал цены. Мы посчитали, сколько можно сэкономить на текущей неделе.

Самым большим сюрпризом стала цена на бытовую химию. В частности, гель для стирки Persil Expert Sensitive (2,7 л), ранее стоивший 1399 грн, теперь отдают за 499 грн. Скидка составляет рекордные –64%.

Также существенно "похудели" ценники на следующие позиции:

  • Пельмени Levada "Филейные" (800 г) – цена упала вдвое: вместо 159 грн они сейчас стоят 79,99 грн (-50%).
  • Сыр Polmlek Эдам 43% (100 г) – акционная цена составляет 29,9 грн, тогда как старая была 59,9 грн (-50%).
  • Кофе молотый Jacobs Espresso Gold Kronung (200 г) – вместо 369 грн за пачку просят 199 грн (-46%).
  • Шоколад молочный Millennium Very Peri (285 г) – большая плитка теперь стоит 99 грн вместо 184 грн (-46%).

Учитывая такие скидки, поход в магазин может стать существенно более выгодным, однако стоит помнить, что акционные предложения продолжаются ограниченное время до 14 мая.

Ранее "Телеграф" писал, как пополнить карту АТБ и что ею оплачивать.

Теги:
#Акции #Скидки #Сильпо