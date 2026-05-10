Популярный кофе всего за 369 грн и шоколад Millennium на скидке 46%: что еще выгодно купить в "Сильпо"

Акционные предложения продлятся до 14 мая

Сеть супермаркетов "Сильпо" обновила ценники на популярные товары. Здесь предлагают "жирные" скидки на продукты и бытовую химию, кое-где достигают более 60%.

"Телеграф" проанализировал цены. Мы посчитали, сколько можно сэкономить на текущей неделе.

Самым большим сюрпризом стала цена на бытовую химию. В частности, гель для стирки Persil Expert Sensitive (2,7 л), ранее стоивший 1399 грн, теперь отдают за 499 грн. Скидка составляет рекордные –64%.

Также существенно "похудели" ценники на следующие позиции:

Пельмени Levada "Филейные" (800 г) – цена упала вдвое: вместо 159 грн они сейчас стоят 79,99 грн (-50%).

Сыр Polmlek Эдам 43% (100 г) – акционная цена составляет 29,9 грн , тогда как старая была 59,9 грн (-50%).

Кофе молотый Jacobs Espresso Gold Kronung (200 г) – вместо 369 грн за пачку просят 199 грн (-46%).

Шоколад молочный Millennium Very Peri (285 г) – большая плитка теперь стоит 99 грн вместо 184 грн (-46%).

Учитывая такие скидки, поход в магазин может стать существенно более выгодным, однако стоит помнить, что акционные предложения продолжаются ограниченное время до 14 мая.

