Прославилась ролью Гели в "СВ-шоу": куда пропала актриса Радмила Щеголева, которая работала с Данилко

Актриса исчезла после популярности и долгое время не возвращалась на телеэкраны

Радмила Щеголева — известная украинская актриса, которая прославилась ролью молчаливой Гели в "СВ-шоу" с Андреем Данилко. Она исчезла внезапно на пике славы и долгое время не было известно, что случилось. В этот день, 23 марта, актриса отмечает день рождения — ей исполнилось 53 года.

"Телеграф" рассказывает, что известно о Радмиле Щеголевой, почему она пропала с телеэкранов и чем занимается сейчас.

Радмила Щеголева.

Радмила Щеголева — что о ней известно?

Радмила родилась 23 марта 1973 года в Киеве, сегодня ей исполнилось 53 года. Она происходит из творческой семьи: ее дедушка был заместителем директора оперного театра, а отец — режиссером.

Радмила Щеголева в юности.

После школы она окончила Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого и начинала карьеру как серьезная драматическая актриса в театре имени Леси Украинки. А уже в середине 90-х Щеголеву пригласили в "СВ-шоу".

Радмила Щеголева в молодости.

Так Радмила стала Гелей — молчаливой помощницей Верки Сердючки, которая лишь выносила реквизит и забавно реагировала на реплики Данилко. Известно, что актриса проработала в проекте несколько лет, объездив с гастролями весь СНГ.

Несмотря на успех Гели у зрителей, она признавалась, что этот образ со временем стал для нее "тесным", вызывая комплекс нереализованности. А потом она исчезла.

Радмила Щеголева в образе Гели с Веркой Сердючкой.

Куда пропала Геля на пике популярности?

Радмила пропала внезапно, поэтому ее исчезновение тут же обросло слухами и домыслами о "предательстве" и ссоре с Данилко. На самом деле все было не так.

Оказалось, что у Радмилы были проблемы со здоровьем, из-за которых она не смогла продолжать выступать с Веркой Сердючкой. Она пережила операцию по удалению аппендицита, после которой начались осложнения. Здоровье актрисы пошатнул также сумасшедший график — до 25 концертов в месяц. Она работала на износ, глотая обезболивающие, пока не оказалась в критическом состоянии.

Радмила Щеголева после образа Гели.

Посреди гастролей Гелю отправили домой на лечение. Никакого "предательства" не было, и Радмила с Данилко сохранили нормальные отношения. Однако больше никогда не работали вместе. После долгой реабилитации Щеголева на три года ушла в бизнес, открыв с друзьями кадровое агентство.

Радмила Щеголева сейчас.

Где сейчас Радмила Щеголева?

Известно, что актриса живет в Украине и ведет довольно закрытый образ жизни, отдавая приоритет семье. Она замужем за Андреем Гладенко. В зрелом возрасте Радмила родила двоих детей: первого сына Дмитрия в 41 год, второго, Артема — в 43. Семья живет в загородном доме под Киевом.

Радмила Щеголева с мужем и детьми.

Со временем Радмила вернулась в профессию, но избирательно. Одной из ее значимых работ стала роль в масштабном и скандальном кинопроекте "Дау", где она сыграла жену главного героя. Также она изредка появляется в сериалах, например, "Папик" и "Живая вода".

