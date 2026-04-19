Поезд остановили, а пассажиров вывели: Ольга Сумская показала кадры эвакуации по дороге на спектакль

Актриса спешила на спектакль

Известная украинская актриса Ольга Сумская, которая недавно послала Цымбалюка, вместе с коллегами пережила тревожную дорогу в Харьков. Их поезд останавливали, а пассажиров дважды эвакуировали во время поездки.

По словам самой актрисы, она ехала в город вместе с театральной труппой, чтобы сыграть спектакль. Однако по дороге, вероятно из-за воздушной тревоги, пассажиров попросили покинуть вагоны. Эвакуация происходила дважды, из-за чего поезд задержался на три часа. Об этом Сумская рассказала в сторис.

Актриса записала сток прямо с поля, где и остановился поезд. Она также показала и других пассажиров.

Ольга Сумская. Фото: instagram.com/olgasumska/

Несмотря на сложную ситуацию, все обошлось без чрезвычайных происшествий. Поезд, наконец, продолжил движение и прибыл в Харьков.

"Две эвакуации… Поезд пришел на три часа позже, но зритель ждет. Спасибо, родные", — написала Сумская

По прибытии Ольга Сумская опубликовала видео из центра города, где подтвердила, что команда на месте. Она отметила, что, несмотря на все трудности в пути, актеры не отменили выступление, ведь их ждали зрители.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Наталья Денисенко заинтриговала новостью о помолвке. Актриса засветила в старом кольце на безымянном пальце.