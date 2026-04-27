Том Харди уходит из кино: почему звезда "Венома" исчезнет с экранов

У актера серьезные проблемы со здоровьем

Известный британский актер, звезда фильмов "Веном", "Легенда Хью Гласса" и "Острые картузы" Том Харди, который недавно показал "пивной" животик, может надолго исчезнуть с экранов после завершения работы над вторым сезоном криминальной драмы "MobLand". Пауза в карьере может занять несколько лет.

По данным dailymail, звезда Голливуда намерена уйти в своеобразный отпуск после завершения съемок популярного сериала от Paramount+. Отмечается, что такое решение он принял для возобновления после интенсивной работы.

Еще в прошлом году актер откровенно рассказывал о проблемах со здоровьем, которые накопились из-за физически утомительных роли. В частности, 48-летний Харди сообщал, что перенес две операции на коленях, имеет грыжу межпозвонкового диска и страдает ишиасом. По его словам, состояние только ухудшается.

В то же время, существует предположение, что причиной паузы может быть не только здоровье, но и желание больше времени проводить с семьей. Харди женат на Шарлотте Райле, с которой познакомился в 2009 году на съемках "Грозового перевала". Супруги воспитывают двоих детей в возрасте 10 и 7 лет. Кроме того, актер имеет 17-летнего сына от предыдущих отношений с Рэйчел Спид.

Том Харди і Рейчел Спід.

Теперь съемки второго сезона "MobLand" уже завершены. В сериале Харди исполняет роль Гарри Да Соузы — "решителя проблем" для влиятельной лондонской криминальной семьи Гарриганов, возглавляемой персонажами в исполнении Пирс Броснан и Гелен Миррен.

Дата премьеры нового сезона пока не объявлена. В то же время первый сезон сериала стал одним из самых успешных проектов платформы в прошлом году, поэтому интерес к продолжению остается высоким. Не исключено, что после выхода MobLand зрители не увидят Харди на экранах в течение длительного времени.

