Вместо стен — руины: что сейчас с разрушенным Россией домом в Киеве и как помогли пострадавшим

Власти отчитываются о ремонтах и компенсациях

Через год после российского удара по Святошинскому району Киева, в результате которого погибли 13 человек и ранены почти сто, на месте удара до сих пор остаются руины пострадавших домов. 12 квартир в одном из них были разрушены полностью, еще два — нуждаются в ремонте.

Что нужно знать:

По меньшей мере, два дома восстанавливают, стоимость работ свыше 140 млн грн

Один из домов решили демонтировать после разрушения

Жители получили 13 сертификатов более чем на 21,8 млн грн

"Телеграф" узнал, что уже сделали столичные власти для пострадавших семей, будут ли ремонтировать поврежденные дома и, получили ли жители разрушенного жилья компенсацию или временные квартиры.

По данным Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА во время обстрела были повреждены 173 многоквартирных дома, из которых 106 расположены на территории Святошинского района.

Пострадавший дом в Святошинском районе 24 апреля 2025 года/Ян Доброносов

Удар унес более 10 жизней/ Ян Доброносов, 24 апреля 2025 года

Восстановительные работы решили проводить на двух объектах – по ул. Тернопольская, 7-А и пер. Кременецкому, 3. В настоящее время уже разработаны проекты, определены подрядчики и заключены договоры. Стоимость работ (заказчик КП "Жилинвестстрой-УКС") в целом:

свыше 107,3 млн грн — ул. Тернопольская, 7-А,

— ул. Тернопольская, 7-А, свыше 32,5 млн грн – пер. Кременецкий, 3.

Ответ "Телеграфу" от профильного департамента КГГА

"По указанным домам проведены процедуры закупок строительных работ, определены исполнители работ, с которыми заключены подрядные договоры", — говорится в ответе Департамента.

В Святошинской РГА сообщили, что на тех объектах, где заказчиком капитального ремонта является администрация, работы будут стоить примерно 112,3 миллиона гривен. Однако адреса, где будут проводить работы, не сообщались.

Ответ "Телеграфу" от Святошинской РГА

В части домов снесло балконы и стекло в окнах/ Ян Доброносов, 24 апреля 2025 года

Остались только руины — поврежденный дом до сих пор стоит

Дом на пер. Кременецкому, 5 решили не восстанавливать и демонтировать. "Сейчас идет процедура заключения договора на разработку проектно-технологической документации для выполнения демонтажных работ", — говорят чиновники. В этом доме потеряли жилье жильцы 12 квартир.

Часть квартир в доме была не приватизирована. Постоянные комиссии КГГА рассмотрели и включили в повестку дня проект решения о приобретении помещений для жильцов этих квартир.

Часть дома обрушилась/ Ян Доброносов, 24 апреля 2025 года

В КГГА заявляют о том, что при повреждении или уничтожении жилья из-за атак России, пострадавших расселяют в общежитиях, гостиницах и т.п. на короткий срок. В то же время потом расселять на временное жилье. Перечень расселения утверждается особыми списками и распоряжением КГГА — жителям нужно только платить за коммунальные услуги. Как отметили в администрации Святошинского района, жилье для обеспечения жильем жильцов разрушенных квартир государственной администрации не передавались.

Если жилье было повреждено или разрушено, можно подать документы на компенсацию через "еВосстановление" — заявления рассматривает комиссия поочередно. Использовать средства можно для восстановления окон, ремонта крыш, систем отопления и т.д. Если жилье разрушено – выдают сертификат, за который можно приобрести новое жилье.

Жильцы дома в пер. Кременецкому, 5 получили 13 жилищных сертификатов на общую сумму более 21,8 млн. грн. Также жители других поврежденных в тот день домов получили 483 компенсации на сумму более 42,4 млн. грн.

Так выглядит разрушенное здание в Святошинском районе в апреле 2026 года

Как сообщили в Святошинской РГА, пострадавшим жителям также назначалась одноразовая адресная материальная помощь. В частности, проработано 914 заявлений о поврежденном жилье (однократная выплата 10 тысяч грн), и для нуждающихся во временном отселении — по 40 тысяч грн, общее количество заявлений — 290. Списки получателей передали в КГГА.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ремонт жилья по прилету частично компенсировали международные доноры, однако ситуацию замедляла бюрократия. В целом же проблема с восстановлением тысяч поврежденных в столице домов по-прежнему стоит очень остро.