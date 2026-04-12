Лорак в церкви разозлила украинцев циничным поздравлением про "свет и добро" (фото)

Даже Гордон "попустил" артистку

Пока Россия продолжает ежедневно атаковать украинские города, предательница Ани Лорак, избравшая сторону агрессора, решила поговорить о "мире и добре". Певица, игнорирующая геноцид собственного народа, нарвалась на волну гнева после попытки продемонстрировать свою "духовность".

12 апреля Лорак опубликовала пост в Threads, где позирует в церкви с пасхальной корзинкой. На русском языке она выдала порцию размышлений о "внутреннем возвращении к себе".

Сегодня не хочется громких слов. Хочется тишины внутри. Иногда мы проходим через многое — теряем, сомневаемся, закрываемся… но всё равно в какой-то момент находим в себе свет. Для меня Пасха — не только про традиции. Это про внутреннее возвращение. К себе. К вере. К тому, что важно по-настоящему. Берегите своё сердце. Пусть в нём будет больше мира, добра и любви. И пусть этот свет остаётся с вами, несмотря ни на что. С праздником, мои дорогие! Ани Лорак

Реакция украинцев и публичных деятелей не заставила себя ждать. Пользователи напомнили "голубке мира", что молчание о войне и налоги в РФ непосредственно финансируют убийства ее же земляков. Журналист Дмитрий Гордон коротко прокомментировал пост: "Как много пустых, бессмысленных слов. Душа хоть болит иногда?".

Народный депутат Роман Грищук тоже не сдержал эмоций: "Тишина внутри" была, когда на твою Родину Россия напала и убивала мирных украинцев".

В комментариях под постом разгорелся настоящий ад для предательницы. Украинцы прямо выразили все, что думают о "свете" в душе Лорак:

"Ничего общего между тобой и традициями. Ты изменила им, служа убийце, уничтожающей могилы твоих предков".

"Святоша, о каком свете внутри ты можешь говорить? Одна тьма в тебе и гниль".

"Некоторые сердца уже никогда биться не будут, и вы понимаете почему".

"Никакие храмы не отмолят твое предательство и кровожадность".

"Слава Украине! А Вас ждет то, что и других предателей".

Таким же предателем оказался и украинский хореограф Василий Козарь. Танцор из Мукачево и победитель "Танцуют все" теперь создает шоу для путинистов.