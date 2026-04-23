Елизавета II смеялась над Меланией даже перед смертью: королева очень странно относилась к жене Трампа

Раскрыта малоизвестная сторона королевы

Новая книга известного королевского репортера Сьюзан Пейдж "Королева и ее президенты" приоткрыла завесу тайны над отношениями Елизаветы II с лидерами стран и их женами. Оказывается, покойная королева была "искусной пародисткой".

Мы привыкли видеть британскую королеву символом сдержанности и строгого этикета, но, как выяснилось, за стенами дворца монарх позволяла себе весьма остроумные выходки, передает SHEfinds.

Согласно книге Пейдж, во время первого президентского срока Дональда Трампа Елизавета II неоднократно забавляла свое окружение, изображая Меланию Трамп. Королева мастерски передавала "молчаливую и отстраненную" манеру поведения первой леди. Более того, она даже сравнивала Меланию с легендарной звездой немого кино Гретой Гарбо, известной своим загадочным образом и тягой к уединению.

Визит Трампа в Британию в 2019 году. Фото: Getty Images

Хотя многие могли бы усмотреть в этом иронию, автор книги отмечает, что у королевы, возможно, было гораздо больше симпатии к Мелании, чем считалось ранее — просто выражалась она в такой своеобразной форме.

Мелания Трамп стала далеко не первой "жертвой" королевского юмора. Сьюзан Пейдж пишет, что в свое время Елизавета с удовольствием пародировала Нэнси Рейган. Объектом шуток стал знаменитый "взгляд обожания", которым Нэнси неизменно смотрела на своего мужа Рональда во время его выступлений. Королева настолько точно копировала это выражение лица, что ее близкие не могли сдержать смеха.

Нэнси Рейган смотрит на мужа в 1982 году. Getty Images

Напомним, что 21 апреля Елизавете II могло бы быть 100 лет.