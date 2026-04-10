Песню Украины на "Евровидение-2026" внезапно перепели на русском: чем закончился скандал

Спорная версия была создана с помощью ИИ

В сети разгорелся скандал вокруг конкурсной песни представительницы Украины на "Евровидении-2026" певицы LELÉKA.

Пользователи обнаружили русскоязычную версию ее хита "Ridnym", что вызвало волну негодования. "Что за…?", — задались вопросом в threads украинские еврофаны.

"Телеграф" выяснил, откуда "растут ноги" и как на это отреагировала общественность. Оказывается, ролик был опубликован на YouTube-канале SounZgood IT, зарегистрированном в Италии. Этот ресурс специализируется на создании кавер-версий популярных композиций на разных языках мира. Однако никакого "живого" исполнения там нет — все треки генерируются с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Песни, созданные ИИ

Подобные каналы, как правило, преследуют исключительно коммерческие цели: набрать как можно больше просмотров и заработать на монетизации. Тем не менее, попытка адаптировать украинскую песню на язык страны-агрессора во время полномасштабной войны выглядит крайне цинично. Особенно для тех же украинцев.

Украинские пользователи соцсети отреагировали мгновенно. Под видео быстро появились комментарии о том, что песня создана нейросетью, а активисты призвали массово жаловаться на публикацию за неуместный контент. На данный момент видео с русской версией "Ridnym" удалено с канала.

Примечательно, что при этом версии песни LELÉKA на испанском и греческом языках, созданные тем же каналом, все еще остаются в открытом доступе.

Напомним, что победительница Нацотбора Виктория Лелека (LELÉKA) представит Украину на Евровидении в 2026 году с песней Ridnym.